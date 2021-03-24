Холостячка: финалист шоу Алексей Тригубенко рассказал о странном последствии коронавируса

В конце марта Украину в очередной раз сковал карантин, который связан с активной фазой распространения коронавируса.

Ежедневно позитивный тест на коронавирус получают около 15 000 украинцев. Среди них оказываются и украинские звезды. Одни из последних – Ксения Мишина и жена Александра Скичко Елизавета Юрушева.

На своих страницах в социальных сетях знаменитости активно рассказывают не только о протекании болезни, но и делятся странными последствиями, которые вызывает болезнь.

Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко / instagram.com/aleksey_trygubenko

Одним из первых своими наблюдениями поделился финалист проекта «Холостячка» - бизнесмен Алексей Тригубенко. Мужчина заявил, что из-за коронавируса у больного может нарушаться нервная система.

Я заметил, что коронавирус как-то влияет на нервную систему. Ты очень сильно раздраженный, особенно по вечерам, - рассказывает Алексей. - Можно даже депрессняк словить. В общем, странная это болезнь. Очень странная.

Напомним,