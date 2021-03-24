Холостячка: финалист шоу Алексей Тригубенко рассказал о странном последствии коронавируса

Холостячка: финалист шоу Алексей Тригубенко рассказал о странном последствии коронавируса
24 марта 2021 16:10
Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко
instagram.com/aleksey_trygubenko
В конце марта Украину в очередной раз сковал карантин, который связан с активной фазой распространения коронавируса.
Ксения Мишина и жена Александра Скичко Елизавета Юрушева.
На своих страницах в социальных сетях знаменитости активно рассказывают не только о протекании болезни, но и делятся странными последствиями, которые вызывает болезнь.
Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко / instagram.com/aleksey_trygubenko
Я заметил, что коронавирус как-то влияет на нервную систему. Ты очень сильно раздраженный, особенно по вечерам, - рассказывает Алексей. - Можно даже депрессняк словить. В общем, странная это болезнь. Очень странная.
Напомним,