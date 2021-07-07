Репродуктивный возраст женщин увеличивается, сообщают ученые
Отличные новости для тех, кто не торопится стать мамой: репродуктивный возраст женщины увеличивается с каждым годом, отмечают ученые.
Ученые подчеркивают, что продолжительность репродуктивного периода у женщин является индивидуальным показателем, у кого-то менопауза наступает ранее, у кого-то позже, и это совершенно нормально.
Что касается первых месячных, то медики пришли к выводам, что нельзя считать их патологией даже в довольно раннем возрасте, например, в 11 лет.
Увеличение репродуктивного возраста
Оказалось, что средний возраст наступления менопаузы вырос с 48,4 до 49,9 года, а вот средний возраст наступления месячных у девочек уменьшился с 13,5 до 12,7 года.
В целом, продолжительность репродуктивной жизни женщин выросла с 35 до 37,1 года.
Напомним,