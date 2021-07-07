Репродуктивный возраст женщин увеличивается, сообщают ученые

7 июля 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Репродуктивный возраст женщин увеличивается, сообщают ученые
Репродуктивный возраст женщин увеличивается, сообщают ученые
pixabay.com

Отличные новости для тех, кто не торопится стать мамой: репродуктивный возраст женщины увеличивается с каждым годом, отмечают ученые.

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Репродуктивный период женщины начинается во время первой менструации, а заканчивается после наступления менопаузы. 

Ученые подчеркивают, что продолжительность репродуктивного периода у женщин является индивидуальным показателем, у кого-то менопауза наступает ранее, у кого-то позже, и это совершенно нормально.

Что касается первых месячных, то медики пришли к выводам, что нельзя считать их патологией даже в довольно раннем возрасте, например, в 11 лет.

Увеличение репродуктивного возраста

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Новое исследование доказало, что средний репродуктивный возраст женщин в США увеличился. Авторы работы проанализировали тенденции изменения возраста при естественной менопаузе и продолжительность этого периода за 6 десятилетий.

Оказалось, что средний возраст наступления менопаузы вырос с 48,4 до 49,9 года, а вот средний возраст наступления месячных у девочек уменьшился с 13,5 до 12,7 года.

В целом, продолжительность репродуктивной жизни женщин выросла с 35 до 37,1 года.

Напомним,

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