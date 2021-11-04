Назван самый опасный алкогольный напиток

Ученые из университете в штате Индиана, как сообщает Сursorinfo, назвали самый вредный алкогольный напиток.

Если вы думали, что вред алкоголя связан с его крепостью... То это не так.

Самым вредным алкогольным напитком оказалось пиво, которое высокими градусами не отличается.

Чтобы доказать этот факт, ученые провели эксперимент с добровольцами. Им давали пиво в количестве, которое бы соответствовало 15 миллилитрам спирта, чтобы возникло привыкание.

Специалисты регулярно мониторили состояние здоровья участников, а через несколько месяцев обнаружили, что даже такие небольшие дозы наносили организму вред. Ухудшилась работа печени и сердечно-сосудистой системы, наблюдались проблемы с желудком и пищеводов.

Кроме того, медики заметили ухудшение гормонального фона как у мужчин, так и у женщин.

По словам ученых, в пиве содержится большое количество кобальта, и он негативно влияет на внутренние органы.

Напомним,