Назван самый опасный алкогольный напиток

4 ноября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Назван самый опасный алкогольный напиток
Назван самый опасный алкогольный напиток
pixabay.com

Ученые из университете в штате Индиана, как сообщает  Сursorinfo, назвали самый вредный алкогольный напиток.

Если вы думали, что вред  алкоголя связан с его крепостью... То это не так. 

Самым вредным алкогольным напитком оказалось пиво, которое высокими градусами не отличается.

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Чтобы доказать этот факт, ученые провели эксперимент с добровольцами. Им давали пиво в количестве, которое бы соответствовало 15 миллилитрам спирта, чтобы возникло привыкание.

Специалисты регулярно мониторили состояние здоровья участников, а через несколько месяцев обнаружили, что даже такие небольшие дозы наносили организму вред. Ухудшилась работа печени и сердечно-сосудистой системы, наблюдались проблемы с желудком и пищеводов.

Кроме того, медики заметили ухудшение гормонального фона как у мужчин, так и у женщин.

По словам ученых, в пиве содержится большое количество кобальта, и он негативно влияет на внутренние органы.

Напомним,

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