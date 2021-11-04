Назван самый опасный алкогольный напиток
Ученые из университете в штате Индиана, как сообщает Сursorinfo, назвали самый вредный алкогольный напиток.
Если вы думали, что вред алкоголя связан с его крепостью... То это не так.
Самым вредным алкогольным напитком оказалось пиво, которое высокими градусами не отличается.
Специалисты регулярно мониторили состояние здоровья участников, а через несколько месяцев обнаружили, что даже такие небольшие дозы наносили организму вред. Ухудшилась работа печени и сердечно-сосудистой системы, наблюдались проблемы с желудком и пищеводов.
Кроме того, медики заметили ухудшение гормонального фона как у мужчин, так и у женщин.
По словам ученых, в пиве содержится большое количество кобальта, и он негативно влияет на внутренние органы.
Напомним,