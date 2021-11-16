В Чехии обнаружили новый вариант штамма Дельта: опасен ли он
В Чехии впервые было выявлено три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса Дельта.
Об этом заявила директор Государственного института общественного здоровья Чехии Барбора Мацкова.
Ныне распространение штамма тщательно контролируется.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний изучает этот подвариант, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.
Пока нет оснований полагать, что новая Дельта опаснее, кроме того, исследования доказали, что вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех ныне существующих штаммов коронавируса.
Проходите вакцинацию, чтобы защитить себя!
Напомним,