В Чехии обнаружили новый вариант штамма Дельта: опасен ли он

16 ноября 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В Чехии обнаружили новый вариант штамма Дельта: опасен ли он
В Чехии обнаружили новый вариант штамма Дельта: опасен ли он
pixabay.com

В Чехии впервые было выявлено три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса Дельта.

Об этом заявила директор Государственного института общественного здоровья Чехии Барбора Мацкова. 

Ныне распространение штамма тщательно контролируется.

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Уже известно, что частота этого штамма растет в европейских странах, например, в Великобритании. Первые исследования доказывают, что новый вид коронавируса передается активнее, чем Дельта, однако демонстрирует такую же устойчивость к антителам, как и другие виды Дельты. 

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний изучает этот подвариант, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

Пока нет оснований полагать, что новая Дельта опаснее, кроме того, исследования доказали, что вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех ныне существующих штаммов коронавируса.

Проходите вакцинацию, чтобы защитить себя!

Напомним,

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