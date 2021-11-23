Группа крови, вызывающая тягу к насилию: миф или реальность?
Доктор психологии, профессор философии Борис Хигир рассказал, какая группа крови чаще всего встречается у преступников.
По словам профессора, зависимость между группой крови и склонностью к насилию действительно существует.
На своем опыте он выяснил, что люди с первым типом крови гораздо чаще становятся преступниками, чем носители других групп.
Почти у всех убийц и педофилов первая группа крови.
Информацию, конечно, можно назвать любопытной, но отметим, что доказательств теории доктора пока не существует.
Кроме того, первая группа крови является самой распространенной на Земле, что увеличивает и процент преступников, у которых именно она.
Напомним,