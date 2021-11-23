Группа крови, вызывающая тягу к насилию: миф или реальность?

23 ноября 2021 19:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Группа крови, вызывающая тягу к насилию: миф или реальность?
Преступная кровь: назван тип крови, который чаще всего встречается у заключенных
pixabay.com

Доктор психологии, профессор философии Борис Хигир рассказал, какая группа крови чаще всего встречается у преступников.

По словам профессора, зависимость между группой крови и склонностью к насилию действительно существует.

На своем опыте он выяснил, что люди с первым типом крови гораздо чаще становятся преступниками, чем носители других групп. 

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Почти у всех убийц и педофилов первая группа крови.
 

Информацию, конечно, можно назвать любопытной, но отметим, что доказательств теории доктора пока не существует.

Кроме того, первая группа крови является самой распространенной на Земле, что увеличивает и процент преступников, у которых именно она. 

Напомним,

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