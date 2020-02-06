Бюджетный туризм: куда ездили украинцы чаще всего в 2019 году?

6 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Бюджетный туризм: куда ездили украинцы чаще всего в 2019 году?
Самая популярная страна среди туристов в 2019 году
pixabay.com

С появлением в жизни украинцев безвиза путешествовать стало куда проще и доступнее.

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Государственная пограничная служба поделилась статистикой за 2019 год

Начиная с 2014 года, границу с ЕС пересекло 22,5 млн украинцев, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а 2016 увеличил посещение украинцами стран ЕС еще на два миллиона.

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Наиболее популярные направления через сухопутную границу: 

 

  • Польша - 9,9 млн человек,
  • Россия - 3,9 млн человек (количество путешествующих снизилось на 6%),
  • Венгрия - 3,4 млн человек (на 5% больше путешественников),
  • Молдова - 1,4 млн человек,
  • Беларусь - 1,2 млн человек,
  • Румыния - 1,2 млн человек,
  • Словакия - 1 млн человек.

Новые направления, которые начали набирать популярность: 

 

  • Катар (за 2019 год украинцы побывали там на 37% больше) 
  • Египет (36% больше),
  • Грузия (на 23% больше),
  • Турция (на 21% больше),
  • ОАЭ (на 20% больше),
  • Кипр (на 15% больше).

Тратьте деньги на путешествия - расширяйте свои границы. 

Напомним, 

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