Бюджетный туризм: куда ездили украинцы чаще всего в 2019 году?
С появлением в жизни украинцев безвиза путешествовать стало куда проще и доступнее.
Начиная с 2014 года, границу с ЕС пересекло 22,5 млн украинцев, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а 2016 увеличил посещение украинцами стран ЕС еще на два миллиона.
- Польша - 9,9 млн человек,
- Россия - 3,9 млн человек (количество путешествующих снизилось на 6%),
- Венгрия - 3,4 млн человек (на 5% больше путешественников),
- Молдова - 1,4 млн человек,
- Беларусь - 1,2 млн человек,
- Румыния - 1,2 млн человек,
- Словакия - 1 млн человек.
Новые направления, которые начали набирать популярность:
- Катар (за 2019 год украинцы побывали там на 37% больше)
- Египет (36% больше),
- Грузия (на 23% больше),
- Турция (на 21% больше),
- ОАЭ (на 20% больше),
- Кипр (на 15% больше).
Тратьте деньги на путешествия - расширяйте свои границы.
Напомним,