Назван самый дорогой в мире город
7 февраля 2020 14:30
Алла Лысак
Назван самый дорогой в мире город
pixabay.com
Ресурс статистики Numbeo опубликовал свежий рейтинг самых дорогостоящих городов в мире!
На старте 2020 самым дорогим городом
в мире стал швейцарский Цюрих. Но больше всего удивляет то, что остальные 4 позиции тоже заняли города этой страны, Базель, Лозанна, Женева и Берн соответственно.
Можно сделать вывод, что не только Цюрих является наиболее дорогим, но и сама Швейцария.
В первой десятке оказались Осло и Тронхейм (Норвегия), Рейкъявик (Исландия) и Берген (Норвегия).
На официальном сайте сказано, что дороговизну проживания в городе рассчитывают по специальному индексу, он учитывает стоимость продуктов в супермаркетах, средний чек после посещения ресторана, стоимость проезда в транспорте, цену коммунальных услуг и многое другое.
Всего в рейтинге 440 городов, в Украине самое дорогое проживание в Киеве.
Напомним,