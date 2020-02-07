Назван самый дорогой в мире город

7 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Назван самый дорогой в мире город
Назван самый дорогой в мире город
pixabay.com

Ресурс статистики Numbeo опубликовал свежий рейтинг самых дорогостоящих городов в мире!

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов
На старте 2020 самым дорогим городом в мире стал швейцарский Цюрих. Но больше всего удивляет то, что остальные 4 позиции тоже заняли города этой страны, Базель, Лозанна, Женева и Берн соответственно.

Можно сделать вывод, что не только Цюрих является наиболее дорогим, но и сама Швейцария. 

В первой десятке оказались Осло и Тронхейм (Норвегия), Рейкъявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Читайте такжеГороскоп на 2020 год для Рыб: любовь, финансы и здоровье
На официальном сайте сказано, что дороговизну проживания в городе рассчитывают по специальному индексу, он учитывает стоимость продуктов в супермаркетах, средний чек после посещения ресторана, стоимость проезда в транспорте, цену коммунальных услуг и многое другое.

Всего в рейтинге 440 городов, в Украине самое дорогое проживание в Киеве. 

Напомним,

Облако тегов

Города путешествия

Материалы по теме

Путешествовать - просто: две новые страны, принявшие безвиз
Путешествия

Путешествовать - просто: две новые страны, принявшие безвиз
Самая популярная страна среди туристов в 2019 году
Путешествия

Самая популярная страна среди туристов в 2019 году
Мир наизнанку-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Новости

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK