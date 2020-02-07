Назван самый дорогой в мире город

Ресурс статистики Numbeo опубликовал свежий рейтинг самых дорогостоящих городов в мире!

На старте 2020 самым дорогим городом в мире стал швейцарский Цюрих. Но больше всего удивляет то, что остальные 4 позиции тоже заняли города этой страны, Базель, Лозанна, Женева и Берн соответственно.

Можно сделать вывод, что не только Цюрих является наиболее дорогим, но и сама Швейцария.

В первой десятке оказались Осло и Тронхейм (Норвегия), Рейкъявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

На официальном сайте сказано, что дороговизну проживания в городе рассчитывают по специальному индексу, он учитывает стоимость продуктов в супермаркетах, средний чек после посещения ресторана, стоимость проезда в транспорте, цену коммунальных услуг и многое другое.

Всего в рейтинге 440 городов, в Украине самое дорогое проживание в Киеве.

Напомним,