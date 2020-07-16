Красивые места Черновицкой области, которые обязательно нужно посетить
Ведущий Нового канала Сергей Притула поделился своими впечатлениями от Буковины.
Локация №1: Черновицкий Национальный университет имени Юрия Федьковича
Без тени сомнения можно сказать, что университет имени Федьковича – самое популярное место в Черновцах. Он был построен еще в далеком 1875 году, когда Черновцы входили в состав Австро-Венгерской империи. Университет не только сохранился до наших лет, но и входит в пятерку лучших высших учебных заведений Украины. А чего стоит его внешний вид, за который университет даже сравнивают с Хогвартсом из саги о Гарри Поттере.
У Чернівцях я був разів 30 за останні десять років, але жодного разу не примудрився потрапити до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, – признался ведущий Нового канала. – Не буду забирати хліб в університетських екскурсоводів, просто хочу подякувати їм за доступ у всі-всі-всі цікаві місця та за те, що вони дбають про цю красу. Моя сім’я була там щаслива!
Локация №2: Успенский собор в селе Белая Криница
Этот храм был построен в 1908 году староверами – людьми, которые отвергли РПЦ и считают именно свою веру православной.
У це місце я вперше потрапив ще п’ять років тому і, перепрошую, офігів від тієї краси, яку там побачив! Цього разу мені пощастило більше – монахиня впустила нас всередину, – говорит Притула. – Реальний стан справ усередині храму залишає бажати кращого, але все одно є чим помилуватися – різьба по дереву сторічної давнини теж має свій шарм.
Напомним,