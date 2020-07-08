ТОП-3 карьеров и каньонов Украины, на которых должен побывать каждый

8 июля 2020 18:30 Юлия Крутиева
ТОП-3 карьеров и каньонов Украины, на которых должен побывать каждый
Ведущая тревел-проекта "У кого больше?" Оля Манько
пресс-служба Нового канала

Ведущая тревел-проекта У кого больше? (Новый канал) Оля Манько "сдала" свои любимые места.

Читайте такжеУкраинские Мальдивы и Сахара: куда отправиться в отпуск этим летом
Пока границы большинства стран временно закрыты из-за пандемии коронавируса, мы можем внимательнее присмотреться к родной стране и открыть для себя новые места. Например, потрясающие карьеры и каньоны – о тройке лучших рассказала ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Оля Манько.

1. Букский каньон

Он находится в Черкасской области, возле села Буки. Он небольшой (около 5 км в длину), но глубокий (около 20 м).

Это один из моих любимых каньонов. Здесь много красивых мест, смотровых площадок и даже двухметровый водопад, – рассказала Оля. – Там же можно увидеть руины первой в Украине гидроэлектростанции, поскалолазить, устроить пикник.

Букский каньон / пресс-служба Нового канала

2. Коростышевский карьер

Читайте такжеСолнечный уик-энд в Бердянске: ТОП-4 места, которые вы обязаны посетить
Это затопленный гранитный карьер в Житомирской области, на окраине города Коростышев. Когда-то здесь добывали лабрадорит, габбро и серый гранит, но в 90-х производство остановили, а карьер затопили.

Здесь изумрудная вода, сосновый лес и очень красивые скалы, – говорит ведущая Нового канала. – А еще здесь мы с Максом (Максим Узол – муж Оли и ведущий «У кого больше?» – прим. ред.) снимали один из выпусков нашего блога «КАМОН».

Коростышевский карьер / пресс-служба Нового канала

3. Смотричский каньон

Этот каньон расположен в Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский (поэтому иногда его называют Каменецким каньоном) и назван в честь реки Смотрич, которая протекает по нему. Стены каньона – высотой до 50 метров, на его территории растут редкие растения.

Одна из «фишек» этого места – автомобильный 370-метровый мост, который проходит через каньон. Его называют «Бегущая лань»,
– поделилась Манько.

Смотричский каньон / пресс-служба Нового канала

Напомним,

Облако тегов

Украина путешествия путешествие интересные места Украины Ольга Манько каньоны

Материалы по теме

Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le Маршрутка
Новости

Леся Никитюк рассказала, как изменилась работа над 2 сезоном тревел-шоу Le МаршруткаЭксклюзив
Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
АвтоЛеди

Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
Какие страны открыли границы для украинцев: список стран
Путешествия

Какие страны открыли границы для украинцев: список стран
ТОП-3 карьеров и каньонов Украины, на которых должен побывать каждый
Путешествия

ТОП-3 карьеров и каньонов Украины, на которых должен побывать каждый

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK