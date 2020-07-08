ТОП-3 карьеров и каньонов Украины, на которых должен побывать каждый

Ведущая тревел-проекта "У кого больше?" Оля Манько

Ведущая тревел-проекта У кого больше? (Новый канал) Оля Манько "сдала" свои любимые места.

1. Букский каньон

Пока границы большинства стран временно закрыты из-за пандемии коронавируса , мы можем внимательнее присмотреться к родной стране и открыть для себя новые места. Например, потрясающие карьеры и каньоны – о тройке лучших рассказала ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Оля Манько.

Он находится в Черкасской области, возле села Буки. Он небольшой (около 5 км в длину), но глубокий (около 20 м).

Это один из моих любимых каньонов. Здесь много красивых мест, смотровых площадок и даже двухметровый водопад, – рассказала Оля. – Там же можно увидеть руины первой в Украине гидроэлектростанции, поскалолазить, устроить пикник.

Букский каньон / пресс-служба Нового канала

2. Коростышевский карьер

Это затопленный гранитный карьер в Житомирской области, на окраине города Коростышев. Когда-то здесь добывали лабрадорит, габбро и серый гранит, но в 90-х производство остановили, а карьер затопили.

Здесь изумрудная вода, сосновый лес и очень красивые скалы, – говорит ведущая Нового канала. – А еще здесь мы с Максом (Максим Узол – муж Оли и ведущий «У кого больше?» – прим. ред.) снимали один из выпусков нашего блога «КАМОН».

Коростышевский карьер / пресс-служба Нового канала

3. Смотричский каньон

Этот каньон расположен в Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский (поэтому иногда его называют Каменецким каньоном) и назван в честь реки Смотрич, которая протекает по нему. Стены каньона – высотой до 50 метров, на его территории растут редкие растения.

Одна из «фишек» этого места – автомобильный 370-метровый мост, который проходит через каньон. Его называют «Бегущая лань»,

– поделилась Манько.

Смотричский каньон / пресс-служба Нового канала

Напомним,