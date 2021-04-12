ТОП-3 страны, куда могут поехать украинцы на майские праздники

Некоторые страны остаются открытыми для украинцев во время пандемии.

Египет

В Египте уже в мае наступит летнее тепло, на самых востребованных у туристов курортах (Шарм-эль-Шейх, Хургада) ожидается до +30.

Украинским гостям придется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до прилета (и переведенный на английский), и заключить договор на медицинское страхование (как правило, входит в стоимость тура). Виза для туристов не нужна.

Турция

Прекрасные пляжи Каппадокии (Турция) прочно обосновались в рейтинге самых популярных направлений на майские выходные!

Добраться можно на чартерном рейсе, если на руках есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до прилета, и полис страхования.

Армения

Погода в Армении больше похожа на украинскую, обязательно продумайте свою культурную программу, ведь провести все время на побережье точно не получится.

Условия для въезда стандартные: турист должен пройти тест на коронавирус и заключить договор страхования здоровья.

Напомним,