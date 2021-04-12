ТОП-3 страны, куда могут поехать украинцы на майские праздники

12 апреля 2021 09:30 Алла Лысак
ТОП-3 страны, куда могут поехать украинцы на майские праздники
Куда поехать на майские праздники
pixabay.com

Некоторые страны остаются открытыми для украинцев во время пандемии.

Египет

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В Египте уже в мае наступит летнее тепло, на самых востребованных у туристов курортах (Шарм-эль-Шейх, Хургада) ожидается до +30. 

Украинским гостям придется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до прилета (и переведенный на английский), и заключить договор на медицинское страхование (как правило, входит в стоимость тура). Виза для туристов не нужна.

Турция 

Прекрасные пляжи Каппадокии (Турция) прочно обосновались в рейтинге самых популярных направлений на майские выходные!

Добраться можно на чартерном рейсе, если на руках есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до прилета, и полис страхования.

Армения 

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Погода в Армении больше похожа на украинскую, обязательно продумайте свою культурную программу, ведь провести все время на побережье точно не получится. 

Условия для въезда стандартные: турист должен пройти тест на коронавирус и заключить договор страхования здоровья.

Напомним,

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