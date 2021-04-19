ТОП-3 места в Украине, которые стоит посетить в апреле

Эксклюзив 19 апреля 2021 23:00 Юлия Туренко
ТОП-3 места в Украине, которые стоит посетить в апреле
ТОП-3 места в Украине, которые стоит посетить в апреле
пресс-служба канала НЛО TV

Весной, когда природа расцветает, самое время исследовать малоизвестные локации в Украине!

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Ведущие шоу “Check-in Украина” на канале НЛО TV Илья Луценко и Евгений Славкинский советуют посетить ТОП-3 места в Украине, которые идеально подходят для путешествий в апреле.

Оленья ферма (Закарпатье)

Уникальная и единственная в Украине оленья ферма находится в селе Иза, на Закарпатье. Сейчас на территории в 60 га проживает несколько сотен пятнистых оленей. Вход на ферму стоит 30 гривен.

Здесь у вас будет возможность покормить оленей и самым здесь также есть чем подкрепится. Прекрасное место, которое расположено в живописных Карпатах, вам точно понравится!

Урочище Холодный Яр (Черкащина)

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Холодный Яр – одна из главных туристических достопримечательностей Черкасской области. Фактически – это реликтовый древний лесной массив, размером почти 7000 гектаров! На территории урочища до сих сохранилось немало уникальных архитектурных объектов – остатки скифской культуры и древние монастыри.

Именно здесь находился центр гайдамаков, который со временем превратился в Колиивщину под руководством Максима Зализняка. В честь этого талантливого военачальника названа главная достопримечательность холодного Яра – древний дуб. Дубу Максима Зализняка больше... 1100 лет! А он до сих пор в прекрасном состоянии.

Село Колочава (Закарпатье)

Колочава – это маленькое село, находящееся в Межгорском районе на Закарпатье. Местность здесь невероятно живописная – сюда стоит ехать даже для того, чтобы подняться в горы или выпить глинтвейн в одной из местных колыб. Однако, есть этому поселку чем похвастаться и кроме очевидных преимуществ.

Если вы любите музеи и хотите больше узнать о быте местных жителей – обязательно приезжайте сюда. Музей Старое село – один из самых популярных здесь. Он находится под открытым небом – это настоящие дома старых гуцулов и лемков, которые жили здесь в свое время. Так, вы сможете рассмотреть их быт, предметы труда, одежду и еще много интересных вещей.

Советуем сразу нанять гида (его услуги стоят 150 гривен), чтобы узнать больше информации о жизни местных в давние времена.

Больше интересного о путешествиях по Украине узнавайте в шоу “Check-in Украина” на канале НЛО TV!

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