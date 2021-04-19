ТОП-3 места в Украине, которые стоит посетить в апреле
Весной, когда природа расцветает, самое время исследовать малоизвестные локации в Украине!
Оленья ферма (Закарпатье)
Уникальная и единственная в Украине оленья ферма находится в селе Иза, на Закарпатье. Сейчас на территории в 60 га проживает несколько сотен пятнистых оленей. Вход на ферму стоит 30 гривен.
Здесь у вас будет возможность покормить оленей и самым здесь также есть чем подкрепится. Прекрасное место, которое расположено в живописных Карпатах, вам точно понравится!
Урочище Холодный Яр (Черкащина)
Именно здесь находился центр гайдамаков, который со временем превратился в Колиивщину под руководством Максима Зализняка. В честь этого талантливого военачальника названа главная достопримечательность холодного Яра – древний дуб. Дубу Максима Зализняка больше... 1100 лет! А он до сих пор в прекрасном состоянии.
Село Колочава (Закарпатье)
Колочава – это маленькое село, находящееся в Межгорском районе на Закарпатье. Местность здесь невероятно живописная – сюда стоит ехать даже для того, чтобы подняться в горы или выпить глинтвейн в одной из местных колыб. Однако, есть этому поселку чем похвастаться и кроме очевидных преимуществ.
Если вы любите музеи и хотите больше узнать о быте местных жителей – обязательно приезжайте сюда. Музей Старое село – один из самых популярных здесь. Он находится под открытым небом – это настоящие дома старых гуцулов и лемков, которые жили здесь в свое время. Так, вы сможете рассмотреть их быт, предметы труда, одежду и еще много интересных вещей.
Советуем сразу нанять гида (его услуги стоят 150 гривен), чтобы узнать больше информации о жизни местных в давние времена.
Больше интересного о путешествиях по Украине узнавайте в шоу “Check-in Украина” на канале НЛО TV!