Грузия открывает границы для туристов: что важно знать украинцам

Грузия открывает сухопутные границы для отдельных категорий туристов с 1 июня 2021 года.

Координационный совет при правительстве Грузии разрешил въезд в страну туристам с 1 июня.

Однако далеко не все смогут насладиться отдыхом в грузинских городах, поскольку есть ряд условий для желающих попасть в страну.

Через границу будут пропускать путешественников, которые имеют при себе свежий (сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки) отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и прошли полный курс вакцинации в своей стране.

Если справки о вакцинации нет, то гражданам Канады, Японии, Кувейта, Южной Кореи, Китая, Молдовы и Омана придется сделать еще один ПЦР-тест уже в Грузии.

Кроме того, у путешественника должна быть оформлена страховка, которая покрывает все риски, связанные с коронавирусом.

Напомним,