Грузия открывает границы для туристов: что важно знать украинцам
Грузия открывает сухопутные границы для отдельных категорий туристов с 1 июня 2021 года.
Координационный совет при правительстве Грузии разрешил въезд в страну туристам с 1 июня.
Однако далеко не все смогут насладиться отдыхом в грузинских городах, поскольку есть ряд условий для желающих попасть в страну.
Если справки о вакцинации нет, то гражданам Канады, Японии, Кувейта, Южной Кореи, Китая, Молдовы и Омана придется сделать еще один ПЦР-тест уже в Грузии.Кроме того, у путешественника должна быть оформлена страховка, которая покрывает все риски, связанные с коронавирусом.
Напомним,