Грузия открывает границы для туристов: что важно знать украинцам

26 мая 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Грузия открывает границы для туристов: что важно знать украинцам
Грузия открывает границы для туристов: что важно знать украинцам
pixabay.com

Грузия открывает сухопутные границы для отдельных категорий туристов с 1 июня 2021 года.

Координационный совет при правительстве Грузии разрешил въезд в страну туристам с 1 июня.

Однако далеко не все смогут насладиться отдыхом в грузинских городах, поскольку есть ряд условий для желающих попасть  в страну.

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Через границу будут пропускать путешественников, которые имеют при себе свежий (сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки) отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и прошли полный курс вакцинации в своей стране. 

Если справки о вакцинации нет, то гражданам Канады, Японии, Кувейта, Южной Кореи, Китая, Молдовы и Омана придется сделать еще один ПЦР-тест уже в Грузии.
 Кроме того, у путешественника должна быть оформлена страховка, которая покрывает все риски, связанные с коронавирусом. 

Напомним,

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