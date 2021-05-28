Внимание! Болгария обновила правила пересечения границы для украинцев

28 мая 2021 11:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Внимание! Болгария обновила правила пересечения границы для украинцев
Болгария обновила правила пересечения границы для украинцев
pixabay.com

Самая актуальная информация для туристов по пересечению границы Болгарии.

С 27 мая для пересечения границы Болгарии украинским туристам необходимо иметь при себе один из следующих документов:

1. Сертификат о прохождении полного курса вакцинации (при условии, что с момента введения второй дозы прошло более 14 дней). 

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Важно, чтобы документ содержал паспортные данные, дату рождения, дату вакцинации, торговое наименование вакцины. 

2. Справка с отрицательным результатом теста на коронавирус по методике ПЦР. 

Тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы и содержать данные лица, которое его прошло, данные лаборатории и дату проведения.

3. Документ с положительным результатом теста для переболевших коронавирусом пациентов в период от 15 до 180 дней с даты исследования. 

Напомним,

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