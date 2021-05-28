Внимание! Болгария обновила правила пересечения границы для украинцев
Самая актуальная информация для туристов по пересечению границы Болгарии.
С 27 мая для пересечения границы Болгарии украинским туристам необходимо иметь при себе один из следующих документов:
1. Сертификат о прохождении полного курса вакцинации (при условии, что с момента введения второй дозы прошло более 14 дней).
2. Справка с отрицательным результатом теста на коронавирус по методике ПЦР.
Тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы и содержать данные лица, которое его прошло, данные лаборатории и дату проведения.
3. Документ с положительным результатом теста для переболевших коронавирусом пациентов в период от 15 до 180 дней с даты исследования.
Напомним,