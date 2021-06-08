Испания и Франция открывают границы для украинцев: кого пропустят
Европейские страны открываются для украинцев, на этой неделе карантинные ограничения ослабили Франция и Испания.
Испания
Хорошая новость заключается в том, что никаких проверок или ограничений для украинцев, которые получили обе дозы вакцины, не предусмотрено.
Франция
Чтобы попасть во Францию, вакцинированным украинцам придется провести в изоляции 7 дней. С 9 июня границы открываются для граждан, имеющих не только справку о вакцинации, но и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Внимание!
Напомним,