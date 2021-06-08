Испания и Франция открывают границы для украинцев: кого пропустят

Испания и Франция открывают границы для украинцев: кого пропустят

Европейские страны открываются для украинцев, на этой неделе карантинные ограничения ослабили Франция и Испания.

Испания

С понедельника, 7 июня, Испания открыла свои границы для вакцинированных граждан.

Хорошая новость заключается в том, что никаких проверок или ограничений для украинцев, которые получили обе дозы вакцины, не предусмотрено.

Франция

Чтобы попасть во Францию, вакцинированным украинцам придется провести в изоляции 7 дней. С 9 июня границы открываются для граждан, имеющих не только справку о вакцинации, но и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Внимание!

Обе страны пропускают через границу только туристов, которые были привиты одобренными в Европейском Союзе или ВОЗ вакцинами. В Украине проводят вакцинацию препаратами, получившими разрешение ЕС, в частности, Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Напомним,