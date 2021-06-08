Испания и Франция открывают границы для украинцев: кого пропустят

8 июня 2021 12:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Испания и Франция открывают границы для украинцев: кого пропустят
Испания и Франция открывают границы для украинцев: кого пропустят
pixabay.com

Европейские страны открываются для украинцев, на этой неделе карантинные ограничения ослабили Франция и Испания.

Испания

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С понедельника, 7 июня, Испания открыла свои границы для вакцинированных граждан.

Хорошая новость заключается в том, что никаких проверок или ограничений для украинцев, которые получили обе дозы вакцины, не предусмотрено. 

Франция 

Чтобы попасть во Францию, вакцинированным украинцам придется провести в изоляции 7 дней. С 9 июня границы открываются для граждан, имеющих не только справку о вакцинации, но и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. 

Внимание!

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Обе страны пропускают через границу только туристов, которые были привиты одобренными в Европейском Союзе или ВОЗ вакцинами. В Украине проводят вакцинацию препаратами, получившими разрешение ЕС, в частности, Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Напомним, 

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