ЕС снял ограничения на въезд для украинцев

ЕС снял ограничения на въезд для украинцев

Евросоюз включил Украину в список стран, граждане которых могут посещать ЕС с туристическими целями. Ограничение на поездки снимается сегодня, 15 июля.

Как сообщает украинский МИД, решение Евросоюза не означает автоматической возможности попасть в любую страну Европейского союза.

Речь идет о рекомендации, а окончательный вердикт принимает каждая страна отдельно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза о включении Украины в национальные «зеленые» зоны.

Если вы планируете поездку в какую-либо страну Евросоюза, то уточнять возможность пересечь ее границу следует в зеленых списках. Кроме того, включение Украины в перечень стран, граждане которых могут пересекать границу ЕС, не означает отмену требования о сертификате или ПЦР-тесте.

Будьте внимательны, планируя отдых в 2021 году!

Напомним,