Польща прийняла нові правила перебування українських біженців

14 апреля 2022 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Польща прийняла нові правила перебування українських біженців
Польща прийняла нові правила перебування українських біженців: що змінилося
freepik.com

Польща затвердила у законодавстві нові правила перебування українців, які рятуються від війни.

Якщо ви перебуваєте у Польщі в статусі біженця і без закордонного паспорту, то повинні оформити собі тимчасовий документ.

Нові правила вже вступили в силу і стосуються усіх українців біженців. 

Мова йде про ID-картка, під час оформлення якої ви зможете стати на облік у адміністрації міста.

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Ще декілька нововведень: 

1. Якщо ви перебували у Польщі до 24 лютого за візою, то можете залишитися в країні до кінця 2022 року, навіть якщо термін візи закінчився. Нічого робити не потрібно.

2. Громадяни Україні можуть офіційно працевлаштовуватися в Польщі.

Увага! При наявності закордонного паспорту ви зможете перебувати на території Польщі легально 1,5 роки.

Важливо також, що українці зможуть отримати в Польщі одноразову виплату 300 злотих на людину. Ця норма не змінилася після прийняття нових правил. 

Нагадаємо, 

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