Что съесть на ночь, чтобы выспаться
31 декабря 2020 11:00
Антонина Старовойт
Что съесть на ночь, чтобы выспаться
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От того, что вы едите на ужин, зависит не только качество сна, но и утреннее самочувствие.
Диетологи уверяют: на сон
негативно влияют нехватка магния, железа и цинка в крови, а также низкий уровень омега-3 и витамина В6, который необходим для выработки мелатонина, гормона сна. Чтобы вы остались здоровой и красивой, мы составили список нескольких блюд, которые идеально подойдут вам к ужину:
- лосось на пару;
- йогурт с семенами чиа или льна;
- цельнзерновые крупы: булгур, гречка и тд;
- бананы;
- миндаль;
- шпинат либо капуста;
- филе тунца;
Стоит отметить, что на ужин лучше ограничиться небольшой порцией еды, которая будет состоять из белков и клетчатки. Ужинайте за пару часов до сна и пытайтесь не потреблять сахар и сладкое.
Напомним,