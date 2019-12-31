Что съесть на ночь, чтобы выспаться

31 декабря 2020 11:00 Антонина Старовойт
Что съесть на ночь, чтобы выспаться
Что съесть на ночь, чтобы выспаться
pixabay.com

От того, что вы едите на ужин, зависит не только качество сна, но и утреннее самочувствие.

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Диетологи уверяют: на сон негативно влияют нехватка магния, железа и цинка в крови, а также низкий уровень омега-3 и витамина В6, который необходим для выработки мелатонина, гормона сна. Чтобы вы остались здоровой и красивой, мы составили список нескольких блюд, которые идеально подойдут вам к ужину: 

- лосось на пару;
- йогурт с семенами чиа или льна;
- цельнзерновые крупы: булгур, гречка и тд;
- бананы;
- миндаль;
- шпинат либо капуста;
- филе тунца;

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Стоит отметить, что на ужин лучше ограничиться небольшой порцией еды, которая будет состоять из белков и клетчатки. Ужинайте за пару часов до сна и пытайтесь не потреблять сахар и сладкое. 

Напомним, 

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