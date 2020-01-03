Как не набрать во время праздников?

3 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как не набрать во время праздников?
Как не набрать во время праздников?
pixabay.com

Праздники - самое опасное время в году. Мы пускаемся во "все тяжкие" и забываем о привычном режиме.

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Сегодня мы поделимся секретами, как не набрать во время праздников. 

Будьте последовательны

Праздники не время, чтобы существенно изменить привычный рацион и режим. Не пропускайте приемы пищи в надежде “оставить место“ для ужина и избавьтесь от привычки начинать есть ровно в 00:00.

Больше овощей

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 При достаточно низкой калорийности овощи наполнят ваш желудок за счет клетчатки и помогут уменьшить количество съеденной на празднике пищи.

Помните о здоровых привычках

Не забывайте о важности регулярной физической нагрузки и достаточного количества сна, чтобы поддерживать себя в форме. Отличным вариантом на праздники будет прогулка в новогоднюю ночь или танцы.

Напомним, 

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