Как не набрать во время праздников?
Праздники - самое опасное время в году. Мы пускаемся во "все тяжкие" и забываем о привычном режиме.
Будьте последовательны
Праздники не время, чтобы существенно изменить привычный рацион и режим. Не пропускайте приемы пищи в надежде “оставить место“ для ужина и избавьтесь от привычки начинать есть ровно в 00:00.
Больше овощей
Помните о здоровых привычках
Не забывайте о важности регулярной физической нагрузки и достаточного количества сна, чтобы поддерживать себя в форме. Отличным вариантом на праздники будет прогулка в новогоднюю ночь или танцы.
Напомним,