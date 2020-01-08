ТОП-3 неожиданные причины возникновения рака кожи: вы будете удивлены
Онкология - одно из самых опасных заболеваний, c которым может столкнуться человек. Всегда лучше предотвратить угрозу и снизить риски.
Недосып
Меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. А он вырабатывается только во время сна. Именно поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00.
Курение
Продукты с пищевыми добавками
Среди таких продуктов можно выделить полуфабрикаты (колбасы, копчения), а также: чипсы, сухарики, мороженное и различные сладости. Содержаться пищевые добавки и в вполне безопасных на первый взгляд продуктах: кукуруза, молоко, морская капуста. Внимательно изучайте этикетки и старайтесь выбирать продукты с минимальным содержанием Е-шек.
Напомним,