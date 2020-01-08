ТОП-3 неожиданные причины возникновения рака кожи: вы будете удивлены

8 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 неожиданные причины возникновения рака кожи: вы будете удивлены
ТОП-3 неожиданные причины возникновения рака кожи: вы будете удивлены
pixabay.com

Онкология - одно из самых опасных заболеваний, c которым может столкнуться человек. Всегда лучше предотвратить угрозу и снизить риски.

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Cегодня мы расскажем о неочевидных причинах развития рака кожи. Будьте бдительны!
Недосып 

 Меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. А он вырабатывается только во время сна. Именно поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00. 

Курение

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Вред табака сказывается на всей жизнедеятельности организма. Известно: 1 сигарета равняется 9-ти минутам вашей жизни. Одна скуренная пачка - минус два часа бесценной жизни. Подумайте. 

Продукты с пищевыми добавками 

Среди таких продуктов можно выделить полуфабрикаты (колбасы, копчения), а также: чипсы, сухарики, мороженное и различные сладости. Содержаться пищевые добавки и в вполне безопасных на первый взгляд продуктах: кукуруза, молоко, морская капуста. Внимательно изучайте этикетки и старайтесь выбирать продукты с минимальным содержанием Е-шек. 

Напомним, 

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