Это упражнение уберет ваши носогубные складки
Переживаете за морщины, которые могут образоваться у вас в носогубных складках?
Инструкция к выполнению:
- Найдите свою носогубную морщину. Поставьте пальцы одной руки под неё, а пальцы другой руки выше. Мягко растяните ткани в стороны. Изнутри языком упритесь в центр этой носогубной морщины. Задержитесь на 10−15 секунд. Всё время давите изнутри, нажимайте языком на ткани, работая на сопротивление. Таким образом обрабатывается 2−3 участка носогубной морщины — от носа до углов рта мы задерживаемся в каждом участке на 10−15 секунд.
- Обратите внимание, что работа ведется в двух направлениях — руки растягивают рабочий участок в стороны, а язык продавливает этот участок по центру.
- Точно также выполните прием с другой стороны.
Во время выполнения этого упражнения вы можете ощутить неприятное покалывание кожи. Знайте: это нормально. Выполняйте упражнение: 1−2 минуты, 2−3 подхода за день.
Напомним,