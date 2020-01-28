Это упражнение уберет ваши носогубные складки

28 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Это упражнение уберет ваши носогубные складки
Это упражнение уберет ваши носогубные складки
pixabay.com

Переживаете за морщины, которые могут образоваться у вас в носогубных складках?

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Сегодня мы расскажем о самом эффективном упражнении, которое избавит вас от любых их проявлений. 

Инструкция к выполнению: 

 

  • Найдите свою носогубную морщину. Поставьте пальцы одной руки под неё, а пальцы другой руки выше. Мягко растяните ткани в стороны. Изнутри языком упритесь в центр этой носогубной морщины. Задержитесь на 10−15 секунд. Всё время давите изнутри, нажимайте языком на ткани, работая на сопротивление. Таким образом обрабатывается 2−3 участка носогубной морщины — от носа до углов рта мы задерживаемся в каждом участке на 10−15 секунд.
  • Обратите внимание, что работа ведется в двух направлениях — руки растягивают рабочий участок в стороны, а язык продавливает этот участок по центру.
  • Точно также выполните прием с другой стороны.

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Будьте осторожны!
Во время выполнения этого упражнения вы можете ощутить неприятное покалывание кожи. Знайте: это нормально. Выполняйте упражнение: 1−2 минуты, 2−3 подхода за день.

Напомним,

 

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