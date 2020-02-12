Магнитные бури 12 февраля 2020: чего ожидать украинцам

12 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 12 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 12 февраля?

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В среду, 12 февраля, солнечная активность существенно снизится, что гарантирует отсутствие магнитных бурь и незначительных возмущений на протяжении всего дня.   

Магнитосфера не принесет неприятностей, поэтому день можно смело проводить активно и продуктивно!

Солнечная погода 12 февраля:                    

  • Солнечный ветер – 370,9 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Отметим, что стрессы, нервное напряжение и слишком активная физическая нагрузка делают организм более уязвимым к ударам солнечной погоды. Старайтесь избегать негатива, нормально питаться и спать не менее 8 часов в сутки, чтобы магнитные бури не провоцировали дискомфорт. 

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Актуальный прогноз специалистов по магнитным бурям поможет быть готовым ко всем неприятностям погоды, расписание на февраль вы можете прочесть здесь. 

Напомним,

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