Магнитные бури 12 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 12 февраля?
Магнитосфера не принесет неприятностей, поэтому день можно смело проводить активно и продуктивно!
Солнечная погода 12 февраля:
- Солнечный ветер – 370,9 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, что стрессы, нервное напряжение и слишком активная физическая нагрузка делают организм более уязвимым к ударам солнечной погоды. Старайтесь избегать негатива, нормально питаться и спать не менее 8 часов в сутки, чтобы магнитные бури не провоцировали дискомфорт.здесь.
Напомним,