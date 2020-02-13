Магнитные бури 13 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 13 февраля?
Солнечная погода 13 февраля:
- Солнечный ветер – 347,9 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что магнитные бури влияют не только на чувствительных к смене погоды людей, но и на каждого из нас. Поэтому в дни магнитных бурь рекомендуем уделять внимание своему здоровью и самочувствию, не перегружать организм физическими нагрузками и калорийной пищей.здесь.
Напомним,