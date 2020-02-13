Магнитные бури 13 февраля 2020: чего ожидать украинцам

13 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 13 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 13 февраля?

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В четверг магнитосфера останется в спокойном состоянии, магнитные возмущения не ожидаются, по мнению синоптиков, магнитосфера не повлияет на самочувствие людей в этот день. 

Солнечная погода 13 февраля:                    

  • Солнечный ветер – 347,9 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 1%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Медики напоминают, что магнитные бури влияют не только на чувствительных к смене погоды людей, но и на каждого из нас. Поэтому в дни магнитных бурь рекомендуем уделять внимание своему здоровью и самочувствию, не перегружать организм физическими нагрузками и калорийной пищей. 

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Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь. 

Напомним,

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