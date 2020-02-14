Магнитные бури 14 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики составили прогноз космической погоды на пятницу, 14 февраля.
Специалисты спрогнозировали лишь незначительные магнитные колебания, на самочувствие людей они не окажут влияния.
Солнечная погода 14 февраля:
- Солнечный ветер – 340, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Чтобы минимизировать негативное влияние мощных магнитных бурь на организм, старайтесь в дни возмущений не перенапрягаться ни умственно, ни физически, ни эмоционально. Проведите день спокойно и в расслабленной атмосфере.здесь.
Напомним,