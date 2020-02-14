Магнитные бури 14 февраля 2020: чего ожидать украинцам

14 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 14 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики составили прогноз космической погоды на пятницу, 14 февраля.

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В последний рабочий день недели и праздник всех влюбленных, 14 февраля 2020,  магнитосфера не станет источником проблем или причиной ухудшения состояния.

Специалисты спрогнозировали лишь незначительные магнитные колебания, на самочувствие людей они не окажут влияния. 

Солнечная погода 14 февраля:                     

  • Солнечный ветер – 340, 3 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Чтобы минимизировать негативное влияние мощных магнитных бурь на организм, старайтесь в дни возмущений не перенапрягаться ни умственно, ни физически, ни эмоционально. Проведите день спокойно и в расслабленной атмосфере. 

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Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь. 

Напомним,

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