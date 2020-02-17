Магнитные бури 17 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 17 февраля?
Отметим, что магнитосфера будет активной во второй половине дня, утром ситуация окажется более благоприятной.
Солнечная погода 17 февраля:
- Солнечный ветер – 344, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 7%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни магнитных возмущений желательно не перегружать организм физическими нагрузками, сдержанно реагировать на стрессы.
Люди, подверженные гипертонии, должны следить за показателями АД.здесь.
Напомним,