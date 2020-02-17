Магнитные бури 17 февраля 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 17 февраля?

Рабочая неделя начинается с небольших геомагнитных возмущений, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья у людей, зависимых от изменения метеорологических условий.

Отметим, что магнитосфера будет активной во второй половине дня, утром ситуация окажется более благоприятной.

Солнечная погода 17 февраля:

Солнечный ветер – 344, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 7%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В дни магнитных возмущений желательно не перегружать организм физическими нагрузками, сдержанно реагировать на стрессы.

Люди, подверженные гипертонии, должны следить за показателями АД.

Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь.

Напомним,