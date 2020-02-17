Магнитные бури 17 февраля 2020: чего ожидать украинцам

17 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 17 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 17 февраля?

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Рабочая неделя начинается с небольших геомагнитных возмущений, которые могут привести к  ухудшению состояния здоровья у людей, зависимых от изменения метеорологических условий. 

Отметим, что магнитосфера будет активной во второй половине дня, утром ситуация окажется более благоприятной. 

Солнечная погода 17 февраля:                      

  • Солнечный ветер – 344, 3 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 7%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

В дни магнитных возмущений желательно не перегружать организм физическими нагрузками, сдержанно реагировать на стрессы.

Люди, подверженные гипертонии, должны следить за показателями АД. 

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Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь. 

Напомним,

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