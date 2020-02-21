Ваше тело в опасности: ТОП-3 сигнала, которые нельзя игнорировать

С возрастом наш организм меняется. И это нормально. Важно только следить за сигналами, которые оно подает. Ведь они могут оказаться невероятно важными.

Вполне возможно наше тело говорит нам о куда более серьезных заболеваниях, чем об обычной простуде

Першение в горле

Обычно такое происходит как следствие гормональных изменений и эндокринных нарушений. Гипотиреоз, или снижение функции щитовидки, провоцирует огрубление голоса. А при гипертиреозе щитовидная железа увеличивается и давит на трахею — возникает першение и ощущение удушья. Сначала протекание болезни больше похоже на стандартное ОРВИ: кашель, повышенная температура и слабость. Если симптомы мучают вас месяц и более, стоит задуматься: проблема глубже, чем кажется.

Сухие потрескавшиеся губы

Если дольше часа вы не можете обойтись без увлажняющей помады, то виной всему может быть обезвоживание организма. Когда организму не хватает воды, она выводится из наименее важных частей тела (например, губ) и переносится в более важные органы — сердце и мозг. Это патологическое состояние изменяет метаболизм. Поэтому лучше не пренебрегать простым правилом - 1,5 литра воды за день.

Постоянно холодные конечности

Этот симптом говорит о нескольких проблемах. Одна из них — диабет: сосуды поражаются, становятся хрупкими, приобретая склонность к тромбозам. Холодные ноги могут предвещать развитие диабетической стопы. Второй же является анемия. Виной всему низкий уровень гемоглобина в крови, который ухудшает метаболизм и транспортировку кислорода.

Напомним,