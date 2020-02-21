Ваше тело в опасности: ТОП-3 сигнала, которые нельзя игнорировать
С возрастом наш организм меняется. И это нормально. Важно только следить за сигналами, которые оно подает. Ведь они могут оказаться невероятно важными.
Першение в горле
Обычно такое происходит как следствие гормональных изменений и эндокринных нарушений. Гипотиреоз, или снижение функции щитовидки, провоцирует огрубление голоса. А при гипертиреозе щитовидная железа увеличивается и давит на трахею — возникает першение и ощущение удушья. Сначала протекание болезни больше похоже на стандартное ОРВИ: кашель, повышенная температура и слабость. Если симптомы мучают вас месяц и более, стоит задуматься: проблема глубже, чем кажется.
Сухие потрескавшиеся губы
Постоянно холодные конечности
Этот симптом говорит о нескольких проблемах. Одна из них — диабет: сосуды поражаются, становятся хрупкими, приобретая склонность к тромбозам. Холодные ноги могут предвещать развитие диабетической стопы. Второй же является анемия. Виной всему низкий уровень гемоглобина в крови, который ухудшает метаболизм и транспортировку кислорода.
Напомним,