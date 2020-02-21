Магнитные бури 21 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики подготовили прогноз магнитных бурь на пятницу, 21 февраля.
Существенные магнитные бури до конца месяца не прогнозируются.
Солнечная погода 21 февраля:
- Солнечный ветер – 416, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни магнитных бурь медики советуют вести размеренный образ жизни, избегать стрессов и заниматься легкими упражнениями.
Также важно накануне магнитных бурь хорошо выспаться.здесь, ознакомьтесь.
Напомним,