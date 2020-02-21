Магнитные бури 21 февраля 2020: чего ожидать украинцам

21 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 21 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики подготовили прогноз магнитных бурь на пятницу, 21 февраля.

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Солнечная активность не будет беспокоить нас в пятницу, 21 февраля. Ожидаются лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не окажут влияния на самочувствие.  

Существенные магнитные бури до конца месяца не прогнозируются. 

Солнечная погода 21 февраля:                     

  • Солнечный ветер – 416, 3 километра в секунду,             
  • Вероятность магнитных бурь – 3%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

В дни магнитных бурь медики советуют вести размеренный образ жизни, избегать стрессов и заниматься легкими упражнениями.

Также важно накануне магнитных бурь хорошо выспаться. 

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Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь, ознакомьтесь.

Напомним,

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