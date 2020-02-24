Магнитные бури 24 февраля 2020: чего ожидать украинцам

24 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 24 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 24 февраля?

Читайте такжеМагнитные бури сегодня в Украине
Ученые считают, что понедельник является одним из самых тяжелых дней недели для человека. После выходных и отдыха, иногда довольно активного, нам сложно начать работать с высоким уровнем продуктивности. 

К счастью, в понедельник нам не будут мешать магнитные возмущения, незначительные колебания в магнитосфере на протяжении дня не повлияют на самочувствие людей, зависимых от метеорологических условий. 

Солнечная погода 24 февраля:                     

  • Солнечный ветер – 418, 3 километра в секунду,             
  • Вероятность магнитных бурь – 3%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Отметим, что магнитные бури больше всего влияют на сердечно-сосудистую систему человека, из-за этого возникают головные боли, а гипертоники сталкиваются с повышением артериального давления, иногда достаточно резким.

Читайте такжеЧерный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь, ознакомьтесь.

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?
Молодая невеста Виктора Павлика поделилась пикантным фото в кружевном белье

Молодая невеста Виктора Павлика поделилась пикантным фото в кружевном белье

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK