Магнитные бури 24 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 24 февраля?
К счастью, в понедельник нам не будут мешать магнитные возмущения, незначительные колебания в магнитосфере на протяжении дня не повлияют на самочувствие людей, зависимых от метеорологических условий.
Солнечная погода 24 февраля:
- Солнечный ветер – 418, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, что магнитные бури больше всего влияют на сердечно-сосудистую систему человека, из-за этого возникают головные боли, а гипертоники сталкиваются с повышением артериального давления, иногда достаточно резким.здесь, ознакомьтесь.
Напомним,