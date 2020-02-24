Магнитные бури 24 февраля 2020: чего ожидать украинцам

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 24 февраля?

Ученые считают, что понедельник является одним из самых тяжелых дней недели для человека. После выходных и отдыха, иногда довольно активного, нам сложно начать работать с высоким уровнем продуктивности.

К счастью, в понедельник нам не будут мешать магнитные возмущения, незначительные колебания в магнитосфере на протяжении дня не повлияют на самочувствие людей, зависимых от метеорологических условий.

Солнечная погода 24 февраля:

Солнечный ветер – 418, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 3%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Отметим, что магнитные бури больше всего влияют на сердечно-сосудистую систему человека, из-за этого возникают головные боли, а гипертоники сталкиваются с повышением артериального давления, иногда достаточно резким.

Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь, ознакомьтесь.

Напомним,