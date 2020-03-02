Магнитные бури 2 марта 2020: чего ожидать украинцам

2 марта 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 2 марта 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 2 марта?

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Синоптики предупреждают о незначительном повышении солнечной активности. Возмущения магнитосферы будут особенно интенсивными в первой половине дня, что может спровоцировать ухудшение самочувствия. 

С 12:00 солнечная погода вернется к благоприятным показателям. 

Солнечная погода 2 марта:                      

  • Солнечный ветер – 473, 3 километра в секунду,               
  • Вероятность магнитных бурь – 7%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Медики напоминают, что в дни магнитных бурь особенной опасности подвергаются люди, у которых диагностирована гипертония. Следите за состоянием здоровья и показателями артериального давления. Нельзя в такие дни перегружать себя ни физически, на эмоционально. Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь

Напомним,

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