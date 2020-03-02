Магнитные бури 2 марта 2020: чего ожидать украинцам
2 марта 2020 09:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 2 марта?
Возмущения магнитосферы будут особенно интенсивными в первой половине дня, что может спровоцировать ухудшение самочувствия.
С 12:00 солнечная погода вернется к благоприятным показателям.
Солнечная погода 2 марта:
- Солнечный ветер – 473, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 7%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,