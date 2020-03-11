Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
Никогда не задумывались, что, возможно, все наши проблемы именно из-за того, что мы неправильно отходим ко сну?
Забудьте о горячем душе
Горячая вода правда способна расслабить. Однако проблема в том, что вечером температура тела понижается, а теплые струи заставят ее повыситься. Для организма это сигнал сбоя, потому он будет всеми силами сбивать температуру, а вы будете спать беспокойно. Не подвергайте организм лишнему стрессу.
Перестаньте пить много воды
Прекратите потреблять острую и жирную пищу
Вы делаете так хуже и для себя, и для вашего желудка. Тяжелая пища камнем оседает в нем и переваривается более 4-5 часов. Как итог организм вместо заслуженного отдыха вынужден усиленно работать, а вы - беспокойно спать, просыпаясь от боли в животе или изжоги.
Напомним,