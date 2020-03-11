Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном

Никогда не задумывались, что, возможно, все наши проблемы именно из-за того, что мы неправильно отходим ко сну?

Забудьте о горячем душе

А зря! Сегодня мы расскажем о привычках-табу, когда речь идет о сне . Возьмите на заметку.

Горячая вода правда способна расслабить. Однако проблема в том, что вечером температура тела понижается, а теплые струи заставят ее повыситься. Для организма это сигнал сбоя, потому он будет всеми силами сбивать температуру, а вы будете спать беспокойно. Не подвергайте организм лишнему стрессу.

Перестаньте пить много воды

Прекратите потреблять острую и жирную пищу

Когда вы спите, наш организм тоже отдыхает. Соответсвенно все системы организма "отдыхают", сердечный ритм, пульс и дыхание замедляются. Именно из-за этого у вас могут быть отеки по утрам. Организм не успевает справиться с большим количеством жидкости, которая поступает в него за пару часов до отхода ко сну. Не перенапрягайте ваши сосуды.

Вы делаете так хуже и для себя, и для вашего желудка. Тяжелая пища камнем оседает в нем и переваривается более 4-5 часов. Как итог организм вместо заслуженного отдыха вынужден усиленно работать, а вы - беспокойно спать, просыпаясь от боли в животе или изжоги.

Напомним,