Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном

11 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
pixabay.com

Никогда не задумывались, что, возможно, все наши проблемы именно из-за того, что мы неправильно отходим ко сну?

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А зря! Сегодня мы расскажем о привычках-табу, когда речь идет о сне. Возьмите на заметку. 

Забудьте о горячем душе 

Горячая вода правда способна расслабить. Однако проблема в том, что вечером температура тела понижается, а теплые струи заставят ее повыситься. Для организма это сигнал сбоя, потому он будет всеми силами сбивать температуру, а вы будете спать беспокойно. Не подвергайте организм лишнему стрессу. 

Перестаньте пить много воды

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Когда вы спите, наш организм тоже отдыхает. Соответсвенно  все системы организма "отдыхают", сердечный ритм, пульс и дыхание замедляются. Именно из-за этого у вас могут быть отеки по утрам. Организм не успевает справиться с большим количеством жидкости, которая поступает в него за пару часов до отхода ко сну. Не перенапрягайте ваши сосуды. 

Прекратите потреблять острую и жирную пищу

Вы делаете так хуже и для себя, и для вашего желудка. Тяжелая пища камнем оседает в нем и переваривается более 4-5 часов. Как итог организм вместо заслуженного отдыха вынужден усиленно работать, а вы - беспокойно спать, просыпаясь от боли в животе или изжоги. 

Напомним, 

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