Магнитные бури 11 марта 2020: чего ожидать украинцам

11 марта 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 11 марта 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 11 марта?

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Переживать сегодня о негативном влиянии магнитосферы на наше самочувствие не придется, можно вести активный образ жизни!

По информации синоптиков, солнечная погода останется стабильной, а возмущений не будет из-за низкой активности нашей звезды.

Солнечная погода 11 марта:         

  • Солнечный ветер – 346, 3 километра в секунду,                
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Если вы относите себя к категории зависимых от метеорологических условий людей, придерживайтесь нескольких простых правил для сохранения хорошего самочувствия в дни магнитных бурь: гуляйте на свежем воздухе, избегайте стрессов, употребляйте здоровую пищу, спите не менее 8 часов, откажитесь от алкоголя. 

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь

Напомним,

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