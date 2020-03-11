Магнитные бури 11 марта 2020: чего ожидать украинцам
11 марта 2020 09:30
Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Переживать сегодня о негативном влиянии магнитосферы на наше самочувствие не придется, можно вести активный образ жизни!
По информации синоптиков, солнечная погода останется стабильной, а возмущений не будет из-за низкой активности нашей звезды.
Солнечная погода 11 марта:
- Солнечный ветер – 346, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если вы относите себя к категории зависимых от метеорологических условий людей, придерживайтесь нескольких простых правил для сохранения хорошего самочувствия в дни магнитных бурь: гуляйте на свежем воздухе, избегайте стрессов, употребляйте здоровую пищу, спите не менее 8 часов, откажитесь от алкоголя.
Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.
Напомним,