Магнитные бури 11 марта 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 11 марта?

Переживать сегодня о негативном влиянии магнитосферы на наше самочувствие не придется, можно вести активный образ жизни!

По информации синоптиков, солнечная погода останется стабильной, а возмущений не будет из-за низкой активности нашей звезды.

Солнечная погода 11 марта:

Солнечный ветер – 346, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Если вы относите себя к категории зависимых от метеорологических условий людей, придерживайтесь нескольких простых правил для сохранения хорошего самочувствия в дни магнитных бурь: гуляйте на свежем воздухе, избегайте стрессов, употребляйте здоровую пищу, спите не менее 8 часов, откажитесь от алкоголя.

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.

Напомним,