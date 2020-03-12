Магнитные бури 12 марта 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 12 марта?

Солнечная погода фактически не изменилась за прошедшие сутки.

По информации специалистов, которые отслеживают состояние магнитосферы, в четверг нас ожидает спокойный день без возмущений, способных повлиять на самочувствие.

Солнечная погода 12 марта:

Солнечный ветер – 318, 9 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Помните, что магнитные бури могут образовываться внезапно, метеозависимым людям следует всегда готовыми к возможному метеорологическому удару.

Старайтесь больше времени проводить на воздухе, откажитесь от курения и алкоголя, также важно снизить лишний вес и перейти на здоровое питание.

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.

Напомним,