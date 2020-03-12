Магнитные бури 12 марта 2020: чего ожидать украинцам

12 марта 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 12 марта 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 12 марта?

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Солнечная погода фактически не изменилась за прошедшие сутки. 

По информации специалистов, которые отслеживают состояние магнитосферы, в четверг нас ожидает спокойный день без возмущений, способных повлиять на самочувствие. 

Солнечная погода 12 марта:        

  • Солнечный ветер – 318, 9 километра в секунду,                
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Помните, что магнитные бури могут образовываться внезапно, метеозависимым людям следует всегда готовыми к возможному метеорологическому удару.

Старайтесь больше времени проводить на воздухе, откажитесь от курения и алкоголя, также важно снизить лишний вес и перейти на здоровое питание. 

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь

Напомним,

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