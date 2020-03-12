Магнитные бури 12 марта 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 12 марта?
По информации специалистов, которые отслеживают состояние магнитосферы, в четверг нас ожидает спокойный день без возмущений, способных повлиять на самочувствие.
Солнечная погода 12 марта:
- Солнечный ветер – 318, 9 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Старайтесь больше времени проводить на воздухе, откажитесь от курения и алкоголя, также важно снизить лишний вес и перейти на здоровое питание.
Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.
Напомним,