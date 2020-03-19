3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть

Хотите похудеть, но не понимаете, в чем проблема весового "плато"?

Большая тарелка

Самое время узнать, в чем проблема и начать немедленно решать этот вопрос.

Теория про большую и маленькую тарелки работает почти на 100%. Мы можем положить в очень большую тарелку много еды и съесть ее, просто потому что она есть. Не нужно так.

Плохой режим сна

Кусочничество

Непродуманный режим сна, недосып или избыток сна - все это влияет на причины лишних кг на боках. Если вы спите недостаточно, то наш организм все еще нуждается в неполученой энергии. Восполнить ее он может способом переедания. Из-за этого вес только прибавляется. Нормализуйте свой сон - и изменения придут по умолчанию.

Речь идет о постоянно подъедании всевозможного. Коллега принесла на пробу тортик - вы тут же не упускаете возможности попробовать кусочек. И таких ситуаций целое множество. Тут лучшим помощником станут смартфоны, которые могут посчитать нужные калории и питательные элементы за нас.

Напомним,

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