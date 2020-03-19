3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
Хотите похудеть, но не понимаете, в чем проблема весового "плато"?
Большая тарелка
Теория про большую и маленькую тарелки работает почти на 100%. Мы можем положить в очень большую тарелку много еды и съесть ее, просто потому что она есть. Не нужно так.
Плохой режим сна
Кусочничество
Речь идет о постоянно подъедании всевозможного. Коллега принесла на пробу тортик - вы тут же не упускаете возможности попробовать кусочек. И таких ситуаций целое множество. Тут лучшим помощником станут смартфоны, которые могут посчитать нужные калории и питательные элементы за нас.
Напомним,
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