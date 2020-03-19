3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть

19 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
3 неочевидные причины, которые мешают вам похудеть
pixabay.com

Хотите похудеть, но не понимаете, в чем проблема весового "плато"?

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Самое время узнать, в чем проблема и начать немедленно решать этот вопрос. 

Большая тарелка 

Теория про большую и маленькую тарелки работает почти на 100%.  Мы можем положить в очень большую тарелку много еды и съесть ее, просто потому что она есть. Не нужно так.

Плохой режим сна 

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Непродуманный режим сна, недосып или избыток сна - все это влияет на причины лишних кг на боках. Если вы спите недостаточно, то наш организм все еще нуждается в неполученой энергии. Восполнить ее он может способом переедания. Из-за этого вес только прибавляется. Нормализуйте свой сон - и изменения придут по умолчанию. 

Кусочничество 

Речь идет о постоянно подъедании всевозможного. Коллега принесла на пробу тортик - вы тут же не упускаете возможности попробовать кусочек. И таких ситуаций целое множество. Тут лучшим помощником станут смартфоны, которые могут посчитать нужные калории и питательные элементы за нас.

Напомним, 

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