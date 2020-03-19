Магнитные бури 19 марта 2020: чего ожидать украинцам

19 марта 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 19 марта 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 19 марта?

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По информации специалистов, солнечная активность уже сегодня к вечеру начнет снижаться до нормальных значений. 

Возмущения, которые возникнут утром, могут ухудшить состояние людей, реагирующих на изменения погоды. Однако они не достигнут большой интенсивности, а во второй половине дня полностью сойдут на нет.

Солнечная погода 19 марта:           

  • Солнечный ветер – 414,6 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Постарайтесь сегодня избегать стрессов и лишнего напряжения, держите при себе лекарства, которые помогут поддержать сердечно-сосудистую систему в оптимальном состоянии, занимайтесь спортом в удовольствие. 

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь

Напомним,

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