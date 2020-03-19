Магнитные бури 19 марта 2020: чего ожидать украинцам

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 19 марта?

По информации специалистов, солнечная активность уже сегодня к вечеру начнет снижаться до нормальных значений.

Возмущения, которые возникнут утром, могут ухудшить состояние людей, реагирующих на изменения погоды. Однако они не достигнут большой интенсивности, а во второй половине дня полностью сойдут на нет.

Солнечная погода 19 марта:

Солнечный ветер – 414,6 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Постарайтесь сегодня избегать стрессов и лишнего напряжения, держите при себе лекарства, которые помогут поддержать сердечно-сосудистую систему в оптимальном состоянии, занимайтесь спортом в удовольствие.

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.

Напомним,