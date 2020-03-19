Магнитные бури 19 марта 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 19 марта?
Возмущения, которые возникнут утром, могут ухудшить состояние людей, реагирующих на изменения погоды. Однако они не достигнут большой интенсивности, а во второй половине дня полностью сойдут на нет.
Солнечная погода 19 марта:
- Солнечный ветер – 414,6 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.
Напомним,