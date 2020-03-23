Осторожно, организму плохо: главные признаки анемии, которые нельзя игнорировать

Анемия может какое-то время протекать в очень легкой форме. Однако в один момент она резко может перейти в тяжелую фазу.

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Нет сил на повседневные дела

Перманентная усталость и отсутствие сил - первые симптомы того, что с вашим организмом происходит что-то не то. Зачастую это связано с тем, что в наши ткани не попадает необходимое количество кислорода. Организму не хватает энергии на обыденные вещи, поэтому иногда принести продукты из магазина или подняться по лестнице становится тяжело.

Одышка и учащенное сердцебиение

Бледность

Не всегда эти симптомы говорят о нетренированном теле. Иногда это еще и связано с более глобальный проблемой. Из-за дефицита кислорода в крови может учащаться пульс или появляться одышка. Это происходит, потому что организм пытается восполнить нехватку либо, перекачивая больше крови по сосудам, либо пытаясь получить больше воздуха через легкие.

Ухудшенное кровообращение так же влияет и на цвет кожи. Она становится тусклой и значительно теряет былой здоровый вид.

Боли в голове

Тут уже проблема в недостатке кислорода. Иногда может быть головная боль, так как меняется тонус сосудов в мозге.

Напомним,