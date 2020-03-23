Осторожно, организму плохо: главные признаки анемии, которые нельзя игнорировать
Анемия может какое-то время протекать в очень легкой форме. Однако в один момент она резко может перейти в тяжелую фазу.
женщин, которое заключается в недостатке железа в организме. Сегодня мы расскажем, на какие первые признаки стоит обратить внимание.
Нет сил на повседневные дела
Перманентная усталость и отсутствие сил - первые симптомы того, что с вашим организмом происходит что-то не то. Зачастую это связано с тем, что в наши ткани не попадает необходимое количество кислорода. Организму не хватает энергии на обыденные вещи, поэтому иногда принести продукты из магазина или подняться по лестнице становится тяжело.
Одышка и учащенное сердцебиение
Бледность
Ухудшенное кровообращение так же влияет и на цвет кожи. Она становится тусклой и значительно теряет былой здоровый вид.
Боли в голове
Тут уже проблема в недостатке кислорода. Иногда может быть головная боль, так как меняется тонус сосудов в мозге.
Напомним,