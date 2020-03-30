Домашняя жиросжигающая тренировка для ленивых: 5 главных упражнений

30 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Домашняя жиросжигающая тренировка для ленивых: 5 главных упражнений
Домашняя жиросжигающая тренировка для ленивых: 5 главных упражнений
pixabay.com

Хотите за время карантина не только не потерять форму, но и подтянуть свое тело?

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Тогда вам понадобятся полчаса свободного времени, комната и немного желания поработать над собой. 

Упражнения на 10 

Не стоит изнурять себя с самого начала часовыми упражнениями. Начните с цифры 10. Отжимания, приседания, выпады - всего должно быть по 10 штук. Почувствуете, что можете больше - смело увеличивайте норму. 

Ходьба каждый час

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Каждый день сидеть дома за компьютером очень вредно. Поэтому стоит приучить себя делать раз в час короткие перерывы на 5-10 минут, чтобы выйти за бутылкой воды либо походить по ступенькам. Кстати, этот вариант кардио отлично подойдет для тех, у кого нет большого количества времени для тренировок. 

Упражнение на диване

Можно даже не вставать с дивана, но при этом оставаться в хорошей форме. Обратите внимание на упражнение "велотренажер". Имитируйте езду на велосипеде и параллельно можете заниматься кучей других вещей: чтением, просмотром фильма либо разговором по телефону. 

Пользуйтесь подручными средствами 

Стул может быть отличным помощникам в группе упражнений на трицепсы. А бутылки с водой - утяжелителями. Главное - включить немного фантазии и повседневные вещи будут казаться куда более многофункциональными. 

Попрыгайте

Включите любимый трек и начните активно прыгать на протяжение 3-4 минут. Такие упражнение с короткими интервалами помогут вам чувствовать себя в форме и оставаться полными энергии на протяжение всего дня. 

Напомним, 

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