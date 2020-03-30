Домашняя жиросжигающая тренировка для ленивых: 5 главных упражнений

Хотите за время карантина не только не потерять форму, но и подтянуть свое тело?

Упражнения на 10

Тогда вам понадобятся полчаса свободного времени , комната и немного желания поработать над собой.

Не стоит изнурять себя с самого начала часовыми упражнениями. Начните с цифры 10. Отжимания, приседания, выпады - всего должно быть по 10 штук. Почувствуете, что можете больше - смело увеличивайте норму.

Ходьба каждый час

Упражнение на диване

Каждый день сидеть дома за компьютером очень вредно. Поэтому стоит приучить себя делать раз в час короткие перерывы на 5-10 минут, чтобы выйти за бутылкой воды либо походить по ступенькам. Кстати, этот вариант кардио отлично подойдет для тех, у кого нет большого количества времени для тренировок.

Можно даже не вставать с дивана, но при этом оставаться в хорошей форме. Обратите внимание на упражнение "велотренажер". Имитируйте езду на велосипеде и параллельно можете заниматься кучей других вещей: чтением, просмотром фильма либо разговором по телефону.

Пользуйтесь подручными средствами

Стул может быть отличным помощникам в группе упражнений на трицепсы. А бутылки с водой - утяжелителями. Главное - включить немного фантазии и повседневные вещи будут казаться куда более многофункциональными.

Попрыгайте

Включите любимый трек и начните активно прыгать на протяжение 3-4 минут. Такие упражнение с короткими интервалами помогут вам чувствовать себя в форме и оставаться полными энергии на протяжение всего дня.

Напомним,