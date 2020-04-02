Магнитные бури 2 апреля 2020: чего ожидать украинцам
2 апреля 2020 09:30
Магнитные бури сегодня в Украине
Возникнут ли магнитные бури в четверг, 2 апреля?
возмущения в этот день не прогнозируются, по информации синоптиков, день ожидается спокойным и без малейшей угрозы возникновения магнитных бурь.
Солнечная погода 2 апреля:
- Солнечный ветер – 442,7 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Врачи отмечают, что нормальный режим сна и бодрствования, здоровая пища и отсутствие стрессов помогут минимизировать ущерб от бурь.
Напомним,