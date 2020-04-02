Магнитные бури 2 апреля 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Возникнут ли магнитные бури в четверг, 2 апреля?

Солнечная погода 2 апреля:

Солнечный ветер – 442,7 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитные возмущения в этот день не прогнозируются, по информации синоптиков, день ожидается спокойным и без малейшей угрозы возникновения магнитных бурь.

Следите за прогнозом бурь, чтобы своевременно реагировать на изменения погоды. Если метеорологи предупреждают о магнитных возмущениях, вы должны подготовиться к геомагнитному удару по организму.

Врачи отмечают, что нормальный режим сна и бодрствования, здоровая пища и отсутствие стрессов помогут минимизировать ущерб от бурь.

Напомним,