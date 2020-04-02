Магнитные бури 2 апреля 2020: чего ожидать украинцам

2 апреля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 2 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Возникнут ли магнитные бури в четверг, 2 апреля?

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Магнитные возмущения в этот день не прогнозируются, по информации синоптиков, день ожидается спокойным и без малейшей угрозы возникновения магнитных бурь. 

Солнечная погода 2 апреля:               

  • Солнечный ветер – 442,7 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Следите за прогнозом бурь, чтобы своевременно реагировать на изменения погоды. Если метеорологи предупреждают о магнитных возмущениях, вы должны подготовиться к геомагнитному удару по организму.

Врачи отмечают, что нормальный режим сна и бодрствования, здоровая пища и отсутствие стрессов помогут минимизировать ущерб от бурь. 

Напомним,

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здоровье магнитная буря

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