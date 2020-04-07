Как уменьшить боль во время месячных: ТОП-5 эффективных способов

7 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как уменьшить боль во время месячных: ТОП-5 эффективных способов
Как уменьшить боль во время месячных: ТОП-5 эффективных способов
pixabay.com

Несколько дней из жизни женщины так или иначе связаны с болью, которую вызывает менструация. Но терпеть ее вовсе не стоит.

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Сегодня мы поделимся пятью способами, как избавиться или уменьшить боль во время критических дней, чтобы жизнь не проходила мимо нас. 

Принимайте витамины 

Зачастую, боль во время месячных связана с недостатком кальция и магния. Если вы не хотите скупать баночки с витаминами, советуем вам обратить внимание на ваш рацион. Убедитесь, что в нем хватает таких продуктов, как: миндаль, семена чиа, кунжута и мака, твердый сыр, листовая зелень, брокколи чечевица и овсянка. Эти продукты помогут вам сдержать боль. Помимо этого, не стоит пить сладкую воду и запихиваться мучными изделиями. Таким образом вы только усугубляете работу ЖКТ. 

Физические нагрузки 

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Спортом во время месячных заниматься можно и даже нужно. Необходимо только отдать предпочтение менее резким и активным его видам. К примеру, 15 минут йоги день благоприятно повлияют на ваш организм и дадут лучший кровоток к органам таза. 

Секс

Да-да, вред секса во время месячных тоже миф. Дело в том, что секс (защищенный, конечно) способствует снятию спазма за счет внутреннего массажа. Благодаря этому, кстати, оргазм получить куда легче. Но стоит помнить об уязвимости микрофлоры в эти дни и не забывать о контрацепции. Ну и заниматься сексом лучше все же не в кровати, а в душе. 

Фиточай

Воспользуйтесь травяными ароматами, которые расслабят тело. К примеру, это может быть мята, мелисса, валериана. Из ароматов отдайте предпочтение корице, лаванде, сандалу, гвоздике, апельсину и розе.

Расслабление 

Теплая грелка на живот - проверенный способ, который поможет вам чувствовать себя отлично. Главное соблюдать правильную температуру: вода должна быть примерно 37-38 градусов тепла. Так же помните о том, что одежда должна быть комфортной для вас. 

Напомним, 

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