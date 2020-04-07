Магнитные бури 7 апреля 2020: чего ожидать украинцам

7 апреля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 7 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури 7 апреля 2020: чего ожидать украинцам?

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Магнитные возмущения сегодня не прогнозируются, по информации украинских синоптиков, весь день солнечная погода будет благоприятной и не принесет нам неприятностей. 

Солнечная погода 7 апреля:                

  • Солнечный ветер – 342,1 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель. Если вы ощущаете дискомфорт в дни мощных возмущений, старайтесь накануне вести здоровый образ жизни.

Здоровый сон и отсутствие калорийной пищи в рационе существенно снизят нагрузку на сердечно-сосудистую систему. 

Напомним,

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