Магнитные бури 7 апреля 2020: чего ожидать украинцам
7 апреля 2020 09:30
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури 7 апреля 2020: чего ожидать украинцам?
возмущения сегодня не прогнозируются, по информации украинских синоптиков, весь день солнечная погода будет благоприятной и не принесет нам неприятностей.
Солнечная погода 7 апреля:
- Солнечный ветер – 342,1 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Здоровый сон и отсутствие калорийной пищи в рационе существенно снизят нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Напомним,