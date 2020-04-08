ТОП-5 глупых мифов о менструации, про которые стоит забыть

Различные форумы выдвигают и распространяют множество ложных сведений о менструации, из-за чего девушки допускают ошибки в уходе, а главное - зря себя ограничивают во многом.

Длительность 28 дней

Сегодня мы расскажем о пяти главных мифах о менструации, про которые давно пора забыть.

Распространенное мнение социума о том, что стандартная длительность цикла у женщин - 28 дней. Да, действительно, 28 дней - оптимальная продолжительность цикла. Однако она может варьироваться до 35-40 дней. И это будет абсолютно нормально. На наш цикл влияют всевозможные факторы, начиная от климата заканчивая медициной и нашим психоэмоциональным состоянием.

Месячные бывают только у женщин

Нельзя забеременеть

А вот тут интересная информация! Оказывается, критические дни есть и у транссексуалов и трансгендерных мужчин. Самое время рвать все шаблоны.

Бытует мнение, что во время месячных зачатие невозможно, поскольку организм в это время отторгает несозревшие яйцеклетки. На самом деле, это вовсе не так. После полового акта сперматозоиды могут жить внутри женского тела до пяти дней. Поэтому шанс забеременеть все-таки есть. Хоть и не такой высокий. Поэтому во время менструации обязательно необходимо предохраняться. Как минимум, из соображений гигиены.

Нельзя заниматься спортом

Тут так же можно говорить, что частично это правда. Но женский организм - очен субъективная и сложная конструкция. Поэтому если у кого-то критические дни протекают тяжело и с осложнениями, то для некоторых они могут вообще не быть ощутимыми. Но все же в период первых трех дней отдать предпочтение легким нагрузкам (йога, растяжка и пилатес).

Тампоны опасны

Бытует миф, что девственницам его использовать вообще категорически запрещено, поскольку он может порвать плеву. По факту, ассортимент тампонов сейчас настолько велик, что выбрать "девчачий" вариант более чем просто. Действительно, лучше использовать прокладки, поскольку тампон может занести в вашу микрофлору различные бактерии. Однако он точно не лишит вас девственности.

Напомним,