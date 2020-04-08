ТОП-3 главных признака зависимости от еды

Зависимость в любом ее проявлении зачастую бывает пагубной. А пищевая - еще и вредной для нашего организма в целом.

Вы много времени проводите на сайтах с рецептами

Сегодня пришло время проверить, есть ли у вас гастрономическая зависимость от пищи и как от нее избавиться побыстрее.

Ежедневный просмотр кулинарных рецептов может побуждать аппетит ни чуть не хуже, чем сам настоящий торт или даже ПП-бутерброд. Но при этом вместо него вы съедите куда больше другой (не всегда хорошей и полезной еды). Обзаведитесь несколькими фирменными рецептами и заглядывайте за чем-то новеньким не чаще раза в неделю. Таким образом вы натренируете и силу воли, и желудок вам скажет спасибо.

Еда - ваше успокоительное

Вам стыдно есть при всех

Когда организм испытывает стресс, его запасы сахара быстро сокращаются. Соответственно, у него появляется потребность ее восполнить. Если для вас привычное тело заедать ссору с парнем ватрушкой, у нас плохие новости: рано или поздно вы посмотрите в зеркало либо же станете на весы и точно будете расстроены результатом. Помимо этого, вы создаете огромную нагрузку на печень и ЖКТ. В будущем они точно не скажут вам "спасибо".

И в таких ситуациях вы обычно съедаете куда меньше, чем обычно. Вероятно, вы боитесь, что люди увидят, что вы можете есть непролазную пищу: жирное, сладкое либо мучное. Попробуйте перебороть свое стеснение и в больших компаниях не морить себя голодом, а позволить съесть то, что вы ели и без свидетелей. Со временем вы достигнете баланса и начнете питаться по голоду.

Напомним,