ТОП-3 главных признака зависимости от еды

8 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 главных признака зависимости от еды
ТОП-3 главных признака зависимости от еды
pixabay.com

Зависимость в любом ее проявлении зачастую бывает пагубной. А пищевая - еще и вредной для нашего организма в целом.

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Сегодня пришло время проверить, есть ли у вас гастрономическая зависимость от пищи и как от нее избавиться побыстрее. 

Вы много времени проводите на сайтах с рецептами

Ежедневный просмотр кулинарных рецептов может побуждать аппетит ни чуть не хуже, чем сам настоящий торт или даже ПП-бутерброд. Но при этом вместо него вы съедите куда больше другой (не всегда хорошей и полезной еды). Обзаведитесь несколькими фирменными рецептами и заглядывайте за чем-то новеньким не чаще раза в неделю. Таким образом вы натренируете и силу воли, и желудок вам скажет спасибо. 

Еда - ваше успокоительное 

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Когда организм испытывает стресс, его запасы сахара быстро сокращаются. Соответственно, у него появляется потребность ее восполнить. Если для вас привычное тело заедать ссору с парнем ватрушкой, у нас плохие новости: рано или поздно вы посмотрите в зеркало либо же станете на весы и точно будете расстроены результатом. Помимо этого, вы создаете огромную нагрузку на печень и ЖКТ. В будущем они точно не скажут вам "спасибо". 

Вам стыдно есть при всех

И в таких ситуациях вы обычно съедаете куда меньше, чем обычно. Вероятно, вы боитесь, что люди увидят, что вы можете есть непролазную пищу: жирное, сладкое либо мучное. Попробуйте перебороть свое стеснение и в больших компаниях не морить себя голодом, а позволить съесть то, что вы ели и без свидетелей. Со временем вы достигнете баланса и начнете питаться по голоду. 

Напомним,

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