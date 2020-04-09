ТОП-5 главных способов защиты от Covid-19

Защититься от коронавирусу куда проще, чем вы думали раньше. Как это сделать в домашних условиях?

Протирайте телефон

Сегодня мы поделимся простыми правилами , которые помогут вам сохранить здоровье.

Если про руки мы все помним, то о дезинфекции телефона очень часто забываем. Это же касается и планшетов, мышек компьютера. Кроме вируса, на поверхности может жить стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и грибок.

Дезинфицируйте домашние поверхности

Часто мойте туалет

Дезинфекция поверхностей в доме, которых вы касаетесь чаще всего, крайне необходима. И в идеале - каждый день. Возьмите на вооружение регулярно мыть выключатели, ручки дверей, холодильник, микроволновку, плиту и пульт от телевизора. Протирайте антибактериальными средствами столы и спинки стульев.

Не забывайте чаще мыть туалет, ванную и раковину. Обрабатывайте поверхность доски для нарезки сырого мяса, птицы и рыбы, а так же посуду и раковину после их готовки. Не оставляйте постиранную одежду в стиральной машинке дольше, чем на 30 минут - так размножаются микробы.

Свежий воздух

Тщательно проветривайте помещения на работе и дома. Избегайте больших скоплений людей, а вместо этого старайтесь проводить на улице хотя бы минут 20.

Избегайте стрессов

В таком случае наша иммунная система начинает остро реагировать на стресс. Чаще всего после него наш иммунитет снижается, а организм теряет возможность эффективно бороться с заболеваниями и инфекциями.

Напомним,