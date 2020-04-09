ТОП-5 главных способов защиты от Covid-19
Защититься от коронавирусу куда проще, чем вы думали раньше. Как это сделать в домашних условиях?
Протирайте телефон
Если про руки мы все помним, то о дезинфекции телефона очень часто забываем. Это же касается и планшетов, мышек компьютера. Кроме вируса, на поверхности может жить стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и грибок.
Дезинфицируйте домашние поверхности
Часто мойте туалет
Не забывайте чаще мыть туалет, ванную и раковину. Обрабатывайте поверхность доски для нарезки сырого мяса, птицы и рыбы, а так же посуду и раковину после их готовки. Не оставляйте постиранную одежду в стиральной машинке дольше, чем на 30 минут - так размножаются микробы.
Свежий воздух
Тщательно проветривайте помещения на работе и дома. Избегайте больших скоплений людей, а вместо этого старайтесь проводить на улице хотя бы минут 20.
Избегайте стрессов
В таком случае наша иммунная система начинает остро реагировать на стресс. Чаще всего после него наш иммунитет снижается, а организм теряет возможность эффективно бороться с заболеваниями и инфекциями.
Напомним,