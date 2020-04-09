ТОП-5 главных способов защиты от Covid-19

9 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 главных способов защиты от Covid-19
ТОП-5 главных способов защиты от Covid-19
pixabay.com

Защититься от коронавирусу куда проще, чем вы думали раньше. Как это сделать в домашних условиях?

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Сегодня мы поделимся простыми правилами, которые помогут вам сохранить здоровье. 

Протирайте телефон 

Если про руки мы все помним, то о дезинфекции телефона очень часто забываем. Это же касается и планшетов, мышек компьютера. Кроме вируса, на поверхности может жить стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и грибок. 

Дезинфицируйте домашние поверхности 

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Дезинфекция поверхностей в доме, которых вы касаетесь чаще всего, крайне необходима. И в идеале - каждый день. Возьмите на вооружение регулярно мыть выключатели, ручки дверей, холодильник, микроволновку, плиту и пульт от телевизора. Протирайте антибактериальными средствами столы и спинки стульев. 

Часто мойте туалет 

Не забывайте чаще мыть туалет, ванную и раковину. Обрабатывайте поверхность доски для нарезки сырого мяса, птицы и рыбы, а так же посуду и раковину после их готовки. Не оставляйте постиранную одежду в стиральной машинке дольше, чем на 30 минут - так размножаются микробы. 

Свежий воздух 

Тщательно проветривайте помещения на работе и дома. Избегайте больших скоплений людей, а вместо этого старайтесь проводить на улице хотя бы минут 20. 

Избегайте стрессов 

В таком случае наша иммунная система начинает остро реагировать на стресс. Чаще всего после него наш иммунитет снижается, а организм теряет возможность эффективно бороться с заболеваниями и инфекциями. 

Напомним, 

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