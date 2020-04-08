Магнитные бури 8 апреля 2020: чего ожидать украинцам

8 апреля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 8 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 8 апреля?

По информации синоптиков, в среду нас ожидает изменение солнечной активности.  

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Магнитные возмущения в этот день будут слабыми и не повлияют на самочувствие людей. Несмотря на нестабильную солнечную активность, космическая погода останется в рамках благоприятных значений.

Солнечная погода 8 апреля:                

  • Солнечный ветер – 300,7 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель. Если вы ощущаете дискомфорт в дни мощных возмущений, возможно, относитесь к метеозависимым людям. 

Медики советуют придерживаться режима сна и отдыха, избегать стрессов, вести здоровый образ жизни. 

Напомним,

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