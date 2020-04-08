Магнитные бури 8 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 8 апреля?
По информации синоптиков, в среду нас ожидает изменение солнечной активности.возмущения в этот день будут слабыми и не повлияют на самочувствие людей. Несмотря на нестабильную солнечную активность, космическая погода останется в рамках благоприятных значений.
Солнечная погода 8 апреля:
- Солнечный ветер – 300,7 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики советуют придерживаться режима сна и отдыха, избегать стрессов, вести здоровый образ жизни.
Напомним,