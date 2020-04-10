Чего нельзя делать после тренировки: 5 основных табу
Важно быть подготовленным не только к тренировке, но и знать, что можно, а чего нельзя делать после.
Забывать о растяжке
После активной силовой и кардионагрузки необходимо как следует растянуть мышцы, чтобы на следующий день избежать появлений крепатуры либо их растяжения. Растяжка может быть простой. Потянитесь в конце тренировки к двум ногам. Постарайтесь достать пальцами рук до ног.
Ложиться сразу спать
Забывать о воде
Питьевой режим должен соблюдаться на протяжении всего дня. Особенно, если это касается времени после тренировки. Дело в том, что ваш организм исчерпал запасы воды и критически в них нуждается. Некоторые боятся, что выпитая после тренировки жидкость приведет к образованию отеков, но восполнять водный баланс нужно обязательно. Поэтому не забывайте о золотом правиле питья до 1,5 литров воды.
Голодовка
После тренировки обязательно необходимо съесть белковую пищу. Отдайте предпочтение куриной грудке с салатом, рыбе и овощам на пару либо белковому омлету. В то же время вам стоит избегать потребления сладкой пищи.
Не переодеваться в домашнюю одежду
Если вы будете продолжать ходить в спортивной одежде, то вероятность подхватить грибок или обзавестись прыщами на груди и спине быстро возрастает. Также не стоит вытирать лицо полотенцем, которое до этого вы стелили на тренажер.
Напомним,
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