Чего нельзя делать после тренировки: 5 основных табу

10 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Чего нельзя делать после тренировки: 5 основных табу
Чего нельзя делать после тренировки: 5 основных табу
pixabay.com

Важно быть подготовленным не только к тренировке, но и знать, что можно, а чего нельзя делать после.

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Сегодня мы расскажем о главных запретах после занятий спортом. Не пропустите своей возможности узнать, что вы делали не так. 

Забывать о растяжке 

После активной силовой и кардионагрузки необходимо как следует растянуть мышцы, чтобы на следующий день избежать появлений крепатуры либо их растяжения. Растяжка может быть простой. Потянитесь в конце тренировки к двум ногам. Постарайтесь достать пальцами рук до ног. 

Ложиться сразу спать 

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Сон после тренировки категорически противопоказан. Его чаще всего можно сравнить с резким торможением авто: вредно как для водителя, пассажиров, так и для самого механизма машины. Организм нуждается в том, чтобы прийти к прежнему ритму жизни. Поэтому после тренировки следует бодрствовать около часов 2-3 прежде чем вы уложитесь.

Забывать о воде 

Питьевой режим должен соблюдаться на протяжении всего дня. Особенно, если это касается времени после тренировки. Дело в том, что ваш организм исчерпал запасы воды и критически в них нуждается. Некоторые боятся, что выпитая после тренировки жидкость приведет к образованию отеков, но восполнять водный баланс нужно обязательно. Поэтому не забывайте о золотом правиле питья до 1,5 литров воды. 

Голодовка

После тренировки обязательно необходимо съесть белковую пищу. Отдайте предпочтение куриной грудке с салатом, рыбе и овощам на пару либо белковому омлету. В то же время вам стоит избегать потребления сладкой пищи. 

Не переодеваться в домашнюю одежду

Если вы будете продолжать ходить в спортивной одежде, то вероятность подхватить грибок или обзавестись прыщами на груди и спине быстро возрастает. Также не стоит вытирать лицо полотенцем, которое до этого вы стелили на тренажер. 


Напомним, 

 

 

 

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