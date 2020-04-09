Магнитные бури 9 апреля 2020: чего ожидать украинцам

9 апреля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 9 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 9 апреля?

Украинские синоптики предупредили об изменениях солнечной активности во второй половине светового дня!

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Магнитные возмущения не окажут влияния на самочувствие метеозависимых украинцев в четверг, однако ситуация может кардинально измениться в самое ближайшее время.

Из-за усиления активности солнца бури становятся более вероятными.  

Солнечная погода 9 апреля:                

  • Солнечный ветер – 427,2 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 10%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель. Снизить дискомфорт из-за ухудшения космической погоды помогут прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки в домашних условиях.

Не рекомендуется употреблять тяжелую пищу и алкоголь. 

Напомним,

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