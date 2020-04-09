Магнитные бури 9 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 9 апреля?
Украинские синоптики предупредили об изменениях солнечной активности во второй половине светового дня!возмущения не окажут влияния на самочувствие метеозависимых украинцев в четверг, однако ситуация может кардинально измениться в самое ближайшее время.
Из-за усиления активности солнца бури становятся более вероятными.
Солнечная погода 9 апреля:
- Солнечный ветер – 427,2 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Не рекомендуется употреблять тяжелую пищу и алкоголь.
Напомним,