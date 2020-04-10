Магнитные бури 10 апреля 2020: чего ожидать украинцам

10 апреля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 10 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 10 апреля?

Синоптики сообщают о благоприятной солнечной погоде в пятницу.  

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Магнитные возмущения на протяжении всего дня будут незначительными, они не окажут малейшего влияния на самочувствие людей, в том числе и метеозависимых украинцев. 

Солнечная погода 10 апреля:                

  • Солнечный ветер – 400,3 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы изменения космической погоды не стали для вас неожиданностью. 

Медики напоминают, что магнитные бури представляют опасность прежде всего для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также женщин с периодическими мигренями.

Напомним,

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