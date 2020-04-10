Магнитные бури 10 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 10 апреля?
Синоптики сообщают о благоприятной солнечной погоде в пятницу.возмущения на протяжении всего дня будут незначительными, они не окажут малейшего влияния на самочувствие людей, в том числе и метеозависимых украинцев.
Солнечная погода 10 апреля:
- Солнечный ветер – 400,3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что магнитные бури представляют опасность прежде всего для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также женщин с периодическими мигренями.
Напомним,