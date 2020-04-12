Магнитные бури 12 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 12 апреля?
Синоптики Центра исследований космической погоды сообщают, что в воскресенье, 12 апреля, нас ожидают магнитные возмущения, которые могут достигнуть уровня слабых магнитных бурь и повлиять на самочувствие.возмущения будут самыми интенсивными в первой половине дня, а затем ситуация полностью стабилизируется.
Солнечная погода 12 апреля:
- Солнечный ветер – 426,3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 7%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики советуют держать при себе лекарства, способные избавить от мигрени и снизить давление, полезными будут контрастный душ, прогулка, здоровый сон.
Напомним,