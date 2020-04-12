Магнитные бури 12 апреля 2020: чего ожидать украинцам

12 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 12 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 12 апреля?

Синоптики Центра исследований космической погоды сообщают, что в воскресенье, 12 апреля, нас ожидают магнитные возмущения, которые могут достигнуть уровня слабых магнитных бурь и повлиять на самочувствие. 

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Магнитные возмущения будут самыми интенсивными в первой половине дня, а затем ситуация полностью стабилизируется. 

Солнечная погода 12 апреля:                

  • Солнечный ветер – 426,3 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 7%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы своевременно подготовиться к геомагнитным ударам.

Медики советуют держать при себе лекарства, способные избавить от мигрени и снизить давление, полезными будут контрастный душ, прогулка, здоровый сон.

Напомним,

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