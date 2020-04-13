Магнитные бури 13 апреля 2020: чего ожидать украинцам

13 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 13 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 13 апреля?

В Центре исследований космической погоды прогнозируют спокойную космическую погоду на понедельник. 

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Магнитные возмущения окажутся минимальными и не окажут влияния на организм человека в ближайшие сутки. 

Солнечная погода 13 апреля:                

  • Солнечный ветер – 312,3 километра в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;     
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы своевременно подготовиться к геомагнитным ударам.

Старайтесь вести здоровый образ жизни, спать не менее 8 часов и даже в условиях карантина иметь постоянный доступ к свежему воздухе посредством проветривания. 

Напомним,

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