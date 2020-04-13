Магнитные бури 13 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 13 апреля?
В Центре исследований космической погоды прогнозируют спокойную космическую погоду на понедельник.возмущения окажутся минимальными и не окажут влияния на организм человека в ближайшие сутки.
Солнечная погода 13 апреля:
- Солнечный ветер – 312,3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Старайтесь вести здоровый образ жизни, спать не менее 8 часов и даже в условиях карантина иметь постоянный доступ к свежему воздухе посредством проветривания.
Напомним,