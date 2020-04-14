Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Яйца - источник чистых белков, которые благоприятно влияют на большую часть нашего организма.
Вы сохраните ваше зрение
Недавно ученые доказали, что куриные яйца содержат в себе большое количество лютеина. Именно оно отвечает за острое и ясное зрение. При его дефиците в тканях могут запускаться воспалительные процесс, которые приводят к ухудшению зрения.
Усваивается кальций
Волосы под защитой
А еще - кожа и печень. Биотин, витамин В12, а также усвояемый питательный белок способствуют укреплению волос и кожи. Фосфолипиды, содержащиеся в курином яйце, способствуют выведению токсичных веществ из печени.
Вы постепенно худеете
Ученые смогли недавно доказать, что при низкокалорийной диете и добавлении в нее яиц на завтрак вы ускоряете процесс похудения в 2 раза быстрее. Такой завтрак может насытить на полдня и позволяет снизить объемы потребляемой еды.
Вы снижаете риск развития онкологических заболеваний
Яйца содержат в себе высокий процент холина. Именно это вещество отвечает за снижение вероятности образования онкологических заболеваний. По данным исследований, девушки, которые чаще потребляли яйца в подростковом возрасте, рискуют на 18% меньше обнаружить у себя рак молочной железы во взрослом возрасте.
Напомним,