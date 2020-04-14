Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

14 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
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Яйца - источник чистых белков, которые благоприятно влияют на большую часть нашего организма.

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Сегодня мы расскажем, почему необходимо потреблять их ежедневно и что таким образом может измениться. 

Вы сохраните ваше зрение 

Недавно ученые доказали, что куриные яйца содержат в себе большое количество лютеина. Именно оно отвечает за острое и ясное зрение. При его дефиците в тканях могут запускаться воспалительные процесс, которые приводят к ухудшению зрения.

Усваивается кальций 

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В яйцах витамина D примерно столько же, сколько и в очке рыбьего жира. Более того, существует версия, что при увеличении количества корма для куриц, они могут отдавать еще больше полезных минералов для яиц. А содержащийся в них витамин D помогает организму лучше усваивать кальций. 

Волосы под защитой 

А еще - кожа и печень. Биотин, витамин В12, а также усвояемый питательный белок способствуют укреплению волос и кожи. Фосфолипиды, содержащиеся в курином яйце, способствуют выведению токсичных веществ из печени.

Вы постепенно худеете 

Ученые смогли недавно доказать, что при низкокалорийной диете и добавлении в нее яиц на завтрак вы ускоряете процесс похудения в 2 раза быстрее. Такой завтрак может насытить на полдня и позволяет снизить объемы потребляемой еды. 

Вы снижаете риск развития онкологических заболеваний 

Яйца содержат в себе высокий процент холина. Именно это вещество отвечает за снижение вероятности образования онкологических заболеваний. По данным исследований, девушки, которые чаще потребляли яйца в подростковом возрасте, рискуют на 18% меньше обнаружить у себя рак молочной железы во взрослом возрасте. 

Напомним, 

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