Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Яйца - источник чистых белков, которые благоприятно влияют на большую часть нашего организма.

Вы сохраните ваше зрение

Сегодня мы расскажем , почему необходимо потреблять их ежедневно и что таким образом может измениться.

Недавно ученые доказали, что куриные яйца содержат в себе большое количество лютеина. Именно оно отвечает за острое и ясное зрение. При его дефиците в тканях могут запускаться воспалительные процесс, которые приводят к ухудшению зрения.

Усваивается кальций

Волосы под защитой

В яйцах витамина D примерно столько же, сколько и в очке рыбьего жира. Более того, существует версия, что при увеличении количества корма для куриц, они могут отдавать еще больше полезных минералов для яиц. А содержащийся в них витамин D помогает организму лучше усваивать кальций.

А еще - кожа и печень. Биотин, витамин В12, а также усвояемый питательный белок способствуют укреплению волос и кожи. Фосфолипиды, содержащиеся в курином яйце, способствуют выведению токсичных веществ из печени.

Вы постепенно худеете

Ученые смогли недавно доказать, что при низкокалорийной диете и добавлении в нее яиц на завтрак вы ускоряете процесс похудения в 2 раза быстрее. Такой завтрак может насытить на полдня и позволяет снизить объемы потребляемой еды.

Вы снижаете риск развития онкологических заболеваний

Яйца содержат в себе высокий процент холина. Именно это вещество отвечает за снижение вероятности образования онкологических заболеваний. По данным исследований, девушки, которые чаще потребляли яйца в подростковом возрасте, рискуют на 18% меньше обнаружить у себя рак молочной железы во взрослом возрасте.

Напомним,