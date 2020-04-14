Магнитные бури 14 апреля 2020: чего ожидать украинцам

14 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 14 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 14 апреля?

Центре исследований космической погоды сообщает, что во вторник, 14 апреля, магнитосфера останется в спокойном состоянии. 

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Магнитные возмущения не превысят 2 баллов, угрозы для самочувствия метеозависимых людей нет, можете быть спокойны. 

Солнечная погода 14 апреля:                          

  • Вероятность магнитных бурь – 3%;     
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы быть в курсе изменений космической погоды в будущем. 

Медики напоминают, что больше всего во время магнитных бурь страдает наша сердечно-сосудистая система, из-за этого повышается давление, возникают мигрени. Рекомендуется накануне бурь больше отдыхать, избегать стрессов и тяжелой для организма пищи. 

Напомним,

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