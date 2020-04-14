Магнитные бури 14 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 14 апреля?
Центре исследований космической погоды сообщает, что во вторник, 14 апреля, магнитосфера останется в спокойном состоянии.возмущения не превысят 2 баллов, угрозы для самочувствия метеозависимых людей нет, можете быть спокойны.
Солнечная погода 14 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что больше всего во время магнитных бурь страдает наша сердечно-сосудистая система, из-за этого повышается давление, возникают мигрени. Рекомендуется накануне бурь больше отдыхать, избегать стрессов и тяжелой для организма пищи.
Напомним,