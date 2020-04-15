Магнитные бури 15 апреля 2020: чего ожидать украинцам

15 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури 15 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 15 апреля?

Центр исследований космической погоды информирует, что в среду, 15 апреля, геомагнитная обстановка будет спокойной. 

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Магнитные возмущения не достигнут опасного для самочувствия людей уровня, нет причин переживать, можно вести активный образ жизни и заниматься спортом!

Солнечная погода 15 апреля:                          

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем вам свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы своевременно узнавать о возможных возмущениях поля.

Отметим, что чаще всего от геомагнитных возмущений страдают люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой, старайтесь не нагружать сердце в такие периоды тяжелой едой, стрессами. 

Напомним,

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