Магнитные бури 15 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 15 апреля?
Центр исследований космической погоды информирует, что в среду, 15 апреля, геомагнитная обстановка будет спокойной.возмущения не достигнут опасного для самочувствия людей уровня, нет причин переживать, можно вести активный образ жизни и заниматься спортом!
Солнечная погода 15 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, что чаще всего от геомагнитных возмущений страдают люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой, старайтесь не нагружать сердце в такие периоды тяжелой едой, стрессами.
Напомним,